Wyciekło LEGO PlayStation. Ujawniono termin premiery i cenę słynnej konsoli Sony złożonej z klocków

W sieci pojawiły się nowe doniesienia, które mogą zainteresować zarówno fanów gier, jak i miłośników klocków LEGO. Według najnowszego przecieku firma ma przygotowywać zestaw inspirowany jedną z najbardziej kultowych konsol w historii branży, czyli pierwszym PlayStation. Jeśli informacje się potwierdzą, premiera modelu ma nastąpić jeszcze w tym roku.

LEGO PlayStation – konsola Sony ma otrzymać swój własny klockowy zestaw

Źródłem informacji jest popularny w społeczności LEGO informator działający na Instagramie pod nickiem lego_minecraft_goat. W opublikowanym wpisie pojawiła się grafika oznaczona jako „LEGO Codename P lub Play”, która ma przedstawiać zestaw odwzorowujący klasyczną konsolę PlayStation z połowy lat dziewięćdziesiątych. Według przecieku nie chodzi o późniejszą, pomniejszoną wersję urządzenia, lecz o oryginalny model znany z czasów pierwszej generacji sprzętu Sony.