Wyciekło LEGO PlayStation. Ujawniono termin premiery i cenę słynnej konsoli Sony złożonej z klocków

Poznaliśmy pierwsze szczegóły nadchodzącego zestawu LEGO.
W sieci pojawiły się nowe doniesienia, które mogą zainteresować zarówno fanów gier, jak i miłośników klocków LEGO. Według najnowszego przecieku firma ma przygotowywać zestaw inspirowany jedną z najbardziej kultowych konsol w historii branży, czyli pierwszym PlayStation. Jeśli informacje się potwierdzą, premiera modelu ma nastąpić jeszcze w tym roku.
LEGO PlayStation – konsola Sony ma otrzymać swój własny klockowy zestaw
Źródłem informacji jest popularny w społeczności LEGO informator działający na Instagramie pod nickiem lego_minecraft_goat. W opublikowanym wpisie pojawiła się grafika oznaczona jako „LEGO Codename P lub Play”, która ma przedstawiać zestaw odwzorowujący klasyczną konsolę PlayStation z połowy lat dziewięćdziesiątych. Według przecieku nie chodzi o późniejszą, pomniejszoną wersję urządzenia, lecz o oryginalny model znany z czasów pierwszej generacji sprzętu Sony.
Z udostępnionych informacji wynika, że zestaw miałby otrzymać numer 72306 i składać się z 1911 elementów. W komplecie mają znaleźć się przynajmniej sama konsola oraz kontroler, choć dokładna zawartość zestawu nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. W przecieku pojawiła się również sugerowana cena, która ma wynosić 159,99 dolarów. Jeśli plan się nie zmieni, zestaw miałby trafić do sprzedaży w grudniu.
Na platformie LEGO Ideas już wcześniej pojawiła się fanowska propozycja zestawu inspirowanego pierwszym PlayStation. Projekt złożony w ubiegłym roku przedstawiał konsolę, dwa kontrolery z przewodami oraz karty pamięci i składał się z 885 elementów. Pomysł zdobył ponad pięć tysięcy głosów poparcia społeczności.
Jeżeli przeciek okaże się prawdziwy, zestaw z PlayStation wpisze się w rosnącą serię kolekcjonerskich modeli inspirowanych klasycznymi urządzeniami elektronicznymi. Pod koniec ubiegłego roku LEGO wypuściło zestaw nawiązujący do kultowego Game Boya, który trafił do sprzedaży w cenie około 59,99 dolarów i szybko zainteresował zarówno kolekcjonerów, jak i fanów retro gier.
