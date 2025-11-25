Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon wraca do testów. Bungie zapowiada nową sesję tuż po The Game Awards

Patrycja Pietrowska
2025/11/25 11:00
0
0

Niestety, są pewne ograniczenia.

W październiku odbyły się ostatnie testy gry Marathon od Bungie. Choć nadal nie znamy daty premiery extraction shootera, studio ujawniło termin kolejnego testu przeznaczonego dla społeczności. Najnowsza sesja playtestów ma odbyć się w grudniu, od 12 do 15 dnia miesiąca. Zapisy na to wydarzenie są już otwarte dla posiadaczy konsol PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz graczy na PC.

Marathon
Marathon

Nowe testy Marathon już w grudniu. Bungie otwiera zapisy, ale z ważnym ograniczeniem

Niestety, tym razem Bungie nałożyło na uczestników ograniczenia terytorialne – playtest jest dostępny wyłącznie dla graczy zamieszkujących Amerykę Północną. Oznacza to, że osoby z pozostałych regionów świata muszą nadal oczekiwać na możliwość wypróbowania gry. Ważną informacją dla potencjalnych uczestników jest to, że nawet jeśli mieli już okazję brać udział w poprzednich wersjach testowych lub alfach, muszą ponownie złożyć wniosek o dopuszczenie do grudniowego playtestu. Ponadto, całe wydarzenie objęte jest umową o zachowaniu poufności.

Mimo że Bungie wciąż nie udziela informacji na temat ceny gry ani daty otwartego, publicznego testu, ze źródeł wiadomo, że Sony, jeden z kluczowych partnerów, wciąż ma w planach wprowadzenie Marathon na rynek przed 31 marca 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Wcześniejsze przecieki, pochodzące z wrażeń z minionych testów, sugerowały, że twórcy dokonali już istotnych usprawnień. Wśród ulepszeń miały znaleźć się modyfikacje oświetlenia oraz dopracowanie interfejsu użytkownika. Ponadto, poprzednie sesje zawierały mapy, które nie były wcześniej prezentowane publicznie. Interesującym zbiegiem okoliczności jest to, że grudniowy playtest rozpoczyna się dzień po ceremonii The Game Awards. Ten fakt wywołuje sugestie, że być może podczas gali można oczekiwać prezentacji nowego zwiastuna Marathon.

Przypomnijmy, że Marathon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nie poznaliśmy jeszcze nowej daty premiery gry.

Źródło:https://gamingbolt.com/marathon-playtest-announced-for-december-but-the-wait-for-a-release-date-continues

Tagi:

News
strzelanka
strzelanka ewakuacyjna
extraction shooter
Marathon
Bungie
test
testy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112