Marathon wraca do testów. Bungie zapowiada nową sesję tuż po The Game Awards

W październiku odbyły się ostatnie testy gry Marathon od Bungie. Choć nadal nie znamy daty premiery extraction shootera, studio ujawniło termin kolejnego testu przeznaczonego dla społeczności. Najnowsza sesja playtestów ma odbyć się w grudniu, od 12 do 15 dnia miesiąca. Zapisy na to wydarzenie są już otwarte dla posiadaczy konsol PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz graczy na PC.

Nowe testy Marathon już w grudniu. Bungie otwiera zapisy, ale z ważnym ograniczeniem

Niestety, tym razem Bungie nałożyło na uczestników ograniczenia terytorialne – playtest jest dostępny wyłącznie dla graczy zamieszkujących Amerykę Północną. Oznacza to, że osoby z pozostałych regionów świata muszą nadal oczekiwać na możliwość wypróbowania gry. Ważną informacją dla potencjalnych uczestników jest to, że nawet jeśli mieli już okazję brać udział w poprzednich wersjach testowych lub alfach, muszą ponownie złożyć wniosek o dopuszczenie do grudniowego playtestu. Ponadto, całe wydarzenie objęte jest umową o zachowaniu poufności.