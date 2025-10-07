Bungie zaprasza na zamknięte testy Marathon. Znamy daty i szczegóły

Marathon od Bungie trafi w ręce graczy w zamkniętych testach.

Nadciągają zamknięte testy techniczne nadchodzącej gry Bungie, Marathon. Wydarzenie ma stanowić punkt kontrolny w procesie deweloperskim i sprawdzić usprawnienia wprowadzone od czasu fazy Alpha. Testy techniczne odbędą się na konsolach PlayStation 5, Xbox Series oraz na komputerach osobistych, za pośrednictwem platformy Steam. Marathon od Bungie zbliża się do testów technicznych Zamknięte testy Marathon potrwają od 22 do 28 października. Zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.

Twórcy podkreślają, że bieżąca wersja, dostępna podczas testów technicznych, jest w trakcie prac rozwojowych. Będzie ona zawierała jedynie wybraną część planowanej zawartości, a jej głównym celem jest weryfikacja wrażeń graczy na wczesnym etapie gry. Wśród elementów, które zostaną poddane testom, Bungie wymienia trzy nowe mapy, pięć różnorodnych runner shells oraz czat głosowy.

Ponadto testy skupią się na sprawdzeniu przeprojektowanego tempa walki oraz kolejki dla graczy solowych. Udział w testach jest możliwy wyłącznie dla osób zaproszonych, a otrzymanie zaproszenia, które nastąpi za pośrednictwem oficjalnego e-maila od Bungie, nie jest gwarantowane. Ważnym wymogiem dla uczestników jest bezwzględne przestrzeganie umowy o zachowaniu poufności. Geograficznie testy zostały ograniczone do regionów Europy i Ameryki Północnej. Bungie określiło również minimalne wymagania sprzętowe. W przypadku komputerów osobistych niezbędny jest procesor Intel Core i5-6600, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oraz 8 GB pamięci RAM.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



