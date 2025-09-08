Nowe playtesty Marathon. Nieoficjalne źródła mówią o nowościach

W kontekście nieprzychylnego odbioru pierwotnych playtestów, które zmusiły studio Bungie do przełożenia premiery swojego kolejnego tytułu – Marathon – rozpoczęto nowe testy. Te, jak nieoficjalnie doniesiono, przyniosły już pewne usprawnienia. Informacje o zmianach pierwotnie ujawnił Colony Deaks, dataminer znany ze społeczności Destiny 2, za pośrednictwem platformy X. Niestety, wpisy zostały usunięte w wyniku działań podjętych przez Bungie.

Mimo to, portal GameRant donosi, że wśród wprowadzonych nowości znalazła się postać nazwana Thief. Bohater ma wnosić do rozgrywki mechaniki, które mają urozmaicić dynamikę walki. Wśród jego zdolności wymieniono haki z liną oraz tryb wizji rentgenowskiej, pozwalający na identyfikację wrogów oraz lokalizację pojemników z łupem.

Playtesty miały objąć również ulepszenia w sposobie prezentacji frakcji obecnych w grze, w tym nowe, kinowe wprowadzenia. Mapa Outpost miała doczekać się przebudowy i nowych zagrożeń środowiskowych. Pojawiła się również zupełnie nowa mapa, której akcja rozgrywa się na UESC Marathon.

Marathon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nie poznaliśmy jeszcze nowej daty premiery gry.

