Blizzard poprawia Diablo 4 po sukcesie Lord of Hatred. Nadchodzi duży patch

Twórcy szykują dużą aktualizację po premierze rozszerzenia. Nowa zawartość ma zadebiutować już 13 maja.

Kilka tygodni temu do Diablo 4 trafił dodatek Lord of Hatred i wszystko wskazuje na to, że był to dla Blizzarda bardzo udany ruch. Gra przeżywa obecnie drugą młodość — liczba aktywnych graczy mocno wzrosła, a nowa zawartość przyciągnęła do Sanktuarium zarówno weteranów, jak i osoby, które wcześniej zrobiły sobie przerwę od gry. Blizzard poprawia komfort gry w Diablo 4 Deweloperzy nie zamierzają jednak spoczywać na laurach. Blizzard właśnie zapowiedział aktualizację 3.0.2, czyli większy patch po premierze dodatku. Tym razem studio skupia się głównie na poprawieniu komfortu zabawy i usunięciu najbardziej irytujących problemów zgłaszanych przez społeczność.

Twórcy naprawią sporą liczbę błędów związanych zarówno z podstawową wersją Diablo 4, jak i samym Lord of Hatred. Do gry wrócą też niektóre wcześniej wyłączone przedmioty i umiejętności, które po premierze dodatku powodowały problemy techniczne. Blizzard poprawia również system łupów. Najcenniejsze przedmioty będą teraz łatwiejsze do zauważenia — dostaną specjalne efekty dźwiękowe oraz wyraźniejsze oznaczenia na mapie. To drobna rzecz, ale dla graczy spędzających długie godziny na farmieniu może zrobić sporą różnicę.

Na plus zmienią się także niektóre buildy Druida, a jedną z najbardziej praktycznych nowości będzie możliwość szybkiego teleportowania się do aktywnych wydarzeń endgame’owych. Koniec z niepotrzebnym bieganiem po mapie — gra ma po prostu bardziej szanować czas gracza. Aktualizacja obejmuje też ogromną liczbę poprawek związanych z buildami poszczególnych klas, aktywnościami endgame’owymi i samym lootem. Blizzard naprawił między innymi błędy powodujące znikanie bonusów, problemy z dropem części unikatowych przedmiotów oraz sytuacje, w których niektóre bossy czy aktywności potrafiły dawać nieprawidłowe nagrody. Twórcy poprawiają również stabilność dungeonów, map i interfejsu, co powinno przełożyć się na mniej irytujących problemów podczas dłuższych sesji. Blizzard dodaje też nowe opcje szukania drużyny i dodatkowe podpowiedzi tłumaczące mechaniki dodatku. Widać więc, że studio próbuje nie tylko rozwijać Diablo 4 nową zawartością, ale też stopniowo wygładzać całą zabawę. I chyba właśnie tego wielu fanów oczekiwało najbardziej. Pełna lista poprawek znajduje się pod tym linkiem. Przeczytaj recenzję gry Diablo 4: Lord of Hatred

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










