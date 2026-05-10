Europa Universalis 5 z gigantyczną aktualizacją. Przebudowa ekonomii gry i ponad 2000 naprawionych błędów

Europa Universalis V otrzymała największą aktualizację od momentu premiery. Studio Paradox Interactive udostępniło patch o nazwie Encinades, który nie tylko znacząco rozbudowuje Bałkany i przebudowuje ekonomię gry, ale także eliminuje ponad 2000 błędów. Choć jest to dopiero druga duża aktualizacja do najnowszej odsłony serii Europa Universalis, twórcy bez wahania określają ją mianem największego update’u do tej pory. Według Paradoxu pełna lista zmian byłaby w stanie zapełnić aż 72 strony dokumentu Google. Europa Universalis V z ogromną aktualizacją Głównym motywem aktualizacji Encinades jest rozbudowa Bałkanów oraz południowo-wschodniej Europy. Twórcy dodali ponad 300 nowych postępów technologicznych i około 150 dynamicznych wydarzeń historycznych. Wiele z nich skupia się na Grecji oraz państwach regionu bałkańskiego. Nowe wydarzenia zostały przygotowane z myślą o współpracy z dodatkiem Fate of the Phoenix, koncentrującym się na Cesarstwo Bizantyjskie. Co istotne, większość nowej zawartości związanej z regionem jest dostępna za darmo dla wszystkich graczy.

Duże zmiany objęły także Święte Cesarstwo Rzymskie. Paradox przyznał, że poprzedni interfejs związany z HRE był wyjątkowo nieczytelny i utrudniał szybkie sprawdzanie członków, polityki czy finansów cesarstwa. W odpowiedzi na to panel został całkowicie przebudowany i podzielony na zakładki, co ma znacząco poprawić przejrzystość zarządzania imperium. Deweloperzy żartobliwie zauważyli jednak, że chaos i trudność w zrozumieniu Świętego Cesarstwa Rzymskiego są w pewnym sensie historycznie autentyczne.

Aktualizacja Encinades gruntownie zmienia również ekonomię gry. Paradox przebudował logikę szlaków handlowych, ulepszył mechanikę obecności morskiej oraz dodał nowy system zleceń handlowych. Celem zmian ma być stworzenie bardziej realistycznego modelu gospodarki odpowiadającego historycznym realiom epoki. Kolejnym ważnym elementem patcha jest przebudowa prawosławia. Patriarchowie stali się teraz pełnoprawnymi postaciami, z którymi można wchodzić w interakcje. Zaktualizowano również system praw i doktryn religijnych. Część zasad jest teraz nienaruszalna, podczas gdy inne można modyfikować podczas rozgrywki. Ogromna lista poprawek obejmuje ponad dwa tysiące błędów. Wśród nich znalazły się zarówno poważniejsze problemy systemowe, jak i absurdalne błędy znane społeczności graczy. Przykładowo fani historii Anglii mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ wydarzenie Wojna Dwóch Róż ma teraz uruchamiać się poprawnie. Naprawiono również błąd powodujący, że Lichfield Cathedral potrafiła losowo przenosić się do Stafford. Paradox usunął też problem sprawiający, że katastrofa Reform Society mogła występować wielokrotnie podczas jednej kampanii. Naprawiono także błąd uniemożliwiający wyzwalanie państw z powodu komunikatu, że “przestałyby istnieć”, co według części graczy brzmiało bardziej jak filozoficzny paradoks niż problem techniczny. Aktualizacja ma jeszcze bardziej rozbudować produkcję, która już wcześniej była uznawana za jedną z najbardziej ambitnych strategii na rynku. Pełna lista zmian jest dostępna na forum Paradoxu.