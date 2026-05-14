Kultowa gra dostała hitową adaptację? Nowy Devil May Cry ma 100% na Rotten Tomatoes

Na Netflix od 12 maja dostępny jest drugi sezon Devil May Cry — animowanej adaptacji kultowej serii gier od Capcom. Produkcja ponownie skupia się na losach Dantego, czyli legendarnego łowcy demonów, którego gracze doskonale znają z widowiskowych walk, ciętego humoru i charakterystycznego stylu. Wygląda na to, że nowy sezon naprawdę przypadł krytykom do gustu.

Devil May Cry – recenzje drugiego sezonu są bardzo dobre

W chwili pisania tego newsa drugi sezon może pochwalić się wynikiem 100% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Trzeba jednak zaznaczyć, że rezultat opiera się obecnie jedynie na siedmiu recenzjach. Nieco szerzej sytuację pokazuje Metacritic, gdzie serial uzyskał solidne 78 punktów.