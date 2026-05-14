Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa gra dostała hitową adaptację? Nowy Devil May Cry ma 100% na Rotten Tomatoes

Jakub Piwoński
2026/05/14 12:20
0
0

Najwyraźniej znowu się udało.

Na Netflix od 12 maja dostępny jest drugi sezon Devil May Cry — animowanej adaptacji kultowej serii gier od Capcom. Produkcja ponownie skupia się na losach Dantego, czyli legendarnego łowcy demonów, którego gracze doskonale znają z widowiskowych walk, ciętego humoru i charakterystycznego stylu. Wygląda na to, że nowy sezon naprawdę przypadł krytykom do gustu.

Devil May Cry
Devil May Cry

Devil May Cry – recenzje drugiego sezonu są bardzo dobre

W chwili pisania tego newsa drugi sezon może pochwalić się wynikiem 100% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Trzeba jednak zaznaczyć, że rezultat opiera się obecnie jedynie na siedmiu recenzjach. Nieco szerzej sytuację pokazuje Metacritic, gdzie serial uzyskał solidne 78 punktów.

Za serial ponownie odpowiada Adi Shankar, którego gracze mogą kojarzyć również z animowaną adaptacją Castlevanii. Twórca od początku zapowiadał, że chce połączyć efektowną akcję z bardziej emocjonalnym i mroczniejszym tonem historii. Według oficjalnego opisu fabuły Dante ponownie staje naprzeciw siłom piekła, próbując powstrzymać konflikt mogący zagrozić światu ludzi. W tle pojawiają się także rodzinne sekrety i motywy związane z przeszłością bohatera — czyli elementy, które od lat są ważną częścią growego uniwersum.

W recenzjach przewija się przede wszystkim pochwała dla klimatu i widowiskowych scen akcji.

Udaje się znacząco udoskonalić podstawy pierwszej części, łącząc przenikliwy obraz mechanizmu bezsensownego konfliktu z intymnym konfliktem rodzinnym — napisał Chrishaun Baker.

Duże wrażenie robi również warstwa audio.

Ścieżka dźwiękowa nie tylko wspiera akcję, ale także sprawia, że każda walka staje się czystą adrenaliną — ocenił Nagier Chambers.

GramTV przedstawia:

Nie wszyscy są jednak całkowicie zachwyceni. Grant Hermanns zwrócił uwagę, że:

Ogólnie rzecz biorąc, drugi sezon Devil May Cry stanowi zarówno postęp, jak i pogorszenie w porównaniu z sezonem pierwszym.

Wygląda na to, że Netflixowi udało się utrzymać wysoki poziom jednej ze swoich najbardziej udanych growych adaptacji ostatnich lat. Na gram.pl już wkrótce pojawi się nasza recenzja drugiego sezonu Devil May Cry.

Źródło:https://www.rottentomatoes.com/tv/devil_may_cry/s02

Tagi:

Popkultura
oceny
recenzje
serial
Netflix
Devil May Cry
Dante
gry wideo
serial animowany
sezon 2
adaptacja gry
serial telewizyjny
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112