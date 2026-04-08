Mapa Forza Horizon 6 w Japonii. Wszystko, co musicie wiedzieć o krainie kwitnącej wiśni

Playground Games dzieli się kolejnymi szczegółami.
Zgodnie z dzisiejszymi doniesieniami, studio Playground Games oficjalnie zaprezentowało pełną mapę Forza Horizon 6. Potwierdziły się najgorętsze plotki: festiwal przenosi się do Japonii, oferując najbardziej zróżnicowany i pionowy świat w historii serii.
Forza Horizon 6 – główne regiony i biomy
Mapa udostępniona w wariancie Summer Season prezentuje ogromny obszar, który twórcy opisują jako „najbardziej gęsty” ze wszystkich dotychczasowych. Wirtualne Tokio jest pięciokrotnie większe niż jakiekolwiek miasto z poprzednich części (np. meksykańskie Guanajuato). Składa się z czterech zróżnicowanych dystryktów, w tym neonowego Shibuya Crossing oraz industrialnych doków. Nad miastem góruje charakterystyczna wieża Tokyo Skytree.Północna część mapy to tereny górzyste, które w lecie oferują kręte trasy idealne do driftu, a zimą pokryją się grubą warstwą śniegu.
Wczytywanie ramki mediów.
Fani kultury JDM będą zachwyceni obecnością tras inspirowanych takimi miejscami jak Mt. Haruna czy Bandai Azuma znajdujące się w górskich przełęczach. To tutaj toczyć się będą nowe „Touge Battles”. Nie zabraknie oczywiście terenów w okolicach wiosek. Spokojne drogi wśród pól ryżowych, świątyń i drzew wiśni (Sakura), które nadają grze niepowtarzalny, sielankowy klimat.
Mimo obecności w zwiastunach, góra Fudżbędzie widoczna jako monumentalny punkt orientacyjny, ale nie będzie można wjechać na sam jej szczyt (pozostanie poza grywalnym obszarem mapy).
Forza Horizon 6 pojawi się 15 maja we wczesnym dostępie w ramach edycji Premium Edition. Oficjalny debiut jest zaplanowany na 19 maja. Tytuł powstaje z myślą o PC i Xbox Series X/S i PlayStation 5. Niestety premiera na konsoli Sony odbędzie się dopiero pod koniec bieżącego roku.
