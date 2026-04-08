Mapa Forza Horizon 6 w Japonii. Wszystko, co musicie wiedzieć o krainie kwitnącej wiśni

Zgodnie z dzisiejszymi doniesieniami, studio Playground Games oficjalnie zaprezentowało pełną mapę Forza Horizon 6. Potwierdziły się najgorętsze plotki: festiwal przenosi się do Japonii, oferując najbardziej zróżnicowany i pionowy świat w historii serii.

Forza Horizon 6 – główne regiony i biomy

Mapa udostępniona w wariancie Summer Season prezentuje ogromny obszar, który twórcy opisują jako „najbardziej gęsty” ze wszystkich dotychczasowych. Wirtualne Tokio jest pięciokrotnie większe niż jakiekolwiek miasto z poprzednich części (np. meksykańskie Guanajuato). Składa się z czterech zróżnicowanych dystryktów, w tym neonowego Shibuya Crossing oraz industrialnych doków. Nad miastem góruje charakterystyczna wieża Tokyo Skytree.Północna część mapy to tereny górzyste, które w lecie oferują kręte trasy idealne do driftu, a zimą pokryją się grubą warstwą śniegu.

