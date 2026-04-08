Zaloguj się lub Zarejestruj

Mapa Forza Horizon 6 w Japonii. Wszystko, co musicie wiedzieć o krainie kwitnącej wiśni

Mikołaj Berlik
2026/04/08 14:40
0
0

Playground Games dzieli się kolejnymi szczegółami.

Zgodnie z dzisiejszymi doniesieniami, studio Playground Games oficjalnie zaprezentowało pełną mapę Forza Horizon 6. Potwierdziły się najgorętsze plotki: festiwal przenosi się do Japonii, oferując najbardziej zróżnicowany i pionowy świat w historii serii.

Forza Horizon 6 – główne regiony i biomy

Mapa udostępniona w wariancie Summer Season prezentuje ogromny obszar, który twórcy opisują jako „najbardziej gęsty” ze wszystkich dotychczasowych. Wirtualne Tokio jest pięciokrotnie większe niż jakiekolwiek miasto z poprzednich części (np. meksykańskie Guanajuato). Składa się z czterech zróżnicowanych dystryktów, w tym neonowego Shibuya Crossing oraz industrialnych doków. Nad miastem góruje charakterystyczna wieża Tokyo Skytree.Północna część mapy to tereny górzyste, które w lecie oferują kręte trasy idealne do driftu, a zimą pokryją się grubą warstwą śniegu.

Wczytywanie ramki mediów.

Fani kultury JDM będą zachwyceni obecnością tras inspirowanych takimi miejscami jak Mt. Haruna czy Bandai Azuma znajdujące się w górskich przełęczach. To tutaj toczyć się będą nowe „Touge Battles”. Nie zabraknie oczywiście terenów w okolicach wiosek. Spokojne drogi wśród pól ryżowych, świątyń i drzew wiśni (Sakura), które nadają grze niepowtarzalny, sielankowy klimat.

GramTV przedstawia:

Mimo obecności w zwiastunach, góra Fudżbędzie widoczna jako monumentalny punkt orientacyjny, ale nie będzie można wjechać na sam jej szczyt (pozostanie poza grywalnym obszarem mapy).

Forza Horizon 6 pojawi się 15 maja we wczesnym dostępie w ramach edycji Premium Edition. Oficjalny debiut jest zaplanowany na 19 maja. Tytuł powstaje z myślą o PC i Xbox Series X/S i PlayStation 5. Niestety premiera na konsoli Sony odbędzie się dopiero pod koniec bieżącego roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/forza-horizon-6-full-japan-map-revealed/

Tagi:

News
PC
wyścigi
Playground Games
Forza Horizon
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Forza Horizon 6
wyścigi samochodowe
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112