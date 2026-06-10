Crimson Desert będzie rozwijane przez lata? Twórcy zapowiadają darmowe aktualizacje tak długo, jak będą chętni

Pearl Abyss potwierdziło, że Crimson Desert będzie otrzymywać darmowe aktualizacje tak długo, jak gracze będą zainteresowani produkcją. Tytuł okazał się jednym z najgłośniejszych RPG ostatnich miesięcy, a twórcy już teraz patrzą daleko w przyszłość. Studio Pearl Abyss nie zamierza ograniczać się do jednorazowej premiery i planuje regularnie rozwijać swoją produkcję poprzez nowe aktualizacje oraz dodatkową zawartość.

Crimson Desert – twórcy chcą rozwijać grę przez lata

W rozmowie z serwisem Dexerto Will Powers, dyrektor ds. PR i marketingu w Pearl Abyss, zdradził, że firma zamierza wspierać Crimson Desert tak długo, jak długo będzie istniało zainteresowanie ze strony społeczności. Według przedstawiciela studia regularne aktualizacje są korzystne zarówno dla graczy, jak i dla samego dewelopera.