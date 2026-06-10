Crimson Desert będzie rozwijane przez lata? Twórcy zapowiadają darmowe aktualizacje tak długo, jak będą chętni

Pearl Abyss chce wspierać hitowe RPG regularnymi dodatkami i traktuje je podobnie do Black Desert Online.
Pearl Abyss potwierdziło, że Crimson Desert będzie otrzymywać darmowe aktualizacje tak długo, jak gracze będą zainteresowani produkcją. Tytuł okazał się jednym z najgłośniejszych RPG ostatnich miesięcy, a twórcy już teraz patrzą daleko w przyszłość. Studio Pearl Abyss nie zamierza ograniczać się do jednorazowej premiery i planuje regularnie rozwijać swoją produkcję poprzez nowe aktualizacje oraz dodatkową zawartość.
Crimson Desert – twórcy chcą rozwijać grę przez lata
W rozmowie z serwisem Dexerto Will Powers, dyrektor ds. PR i marketingu w Pearl Abyss, zdradził, że firma zamierza wspierać Crimson Desert tak długo, jak długo będzie istniało zainteresowanie ze strony społeczności. Według przedstawiciela studia regularne aktualizacje są korzystne zarówno dla graczy, jak i dla samego dewelopera.
Zespół czerpie doświadczenia z rozwoju Black Desert Online. Zamiast skupiać się wyłącznie na płatnych dodatkach czy dużych kampaniach reklamowych, twórcy chcą inwestować środki w nową zawartość. W ich ocenie kolejne aktualizacje przyciągają nowych odbiorców w naturalny sposób, jednocześnie nagradzając osoby, które już wcześniej zdecydowały się kupić grę.
Aktualna mapa rozwoju Crimson Desert obejmuje zmiany zaplanowane przynajmniej do września. Deweloperzy pracują nad ulepszeniami fabuły, systemu walki, funkcji cross-save oraz innymi elementami rozgrywki. Potwierdzono również prace nad większym DLC, które ma stanowić znaczące rozszerzenie przygody w świecie Pywel.
GramTV przedstawia:
Ciągłe wsparcie i regularne dodawanie nowych treści to nie tylko nagroda dla społeczności i osób, które poświęciły jej swój czas, ale także forma darmowego marketingu, dzięki której nie musisz wydawać pieniędzy na inne działania. W ten sposób środki przeznaczasz na rozbudowę gry, a nie na reklamę
Przypomnijmy, że Crimson Desert jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
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