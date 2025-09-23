Mafia: The Old Country doczeka się kontynuacji. Aktorka głosowa potwierdza

Wygląda na to, że seria Mafia doczeka się kolejnej odsłony. Informację na ten temat przekazała Carina Conti, czyli aktorka głosowa wcielająca się w postać Isabelli Torrisi w grze Mafia: The Old Country. Podczas niedawnego livestreamu stwierdziła, że wydawca 2K Games miał już zatwierdzić produkcję następnej części. Aktorka głosowa potwierdza powstanie kolejnej Mafii Jak donosi kanał Mafia Game Videos na YouTube, Carina Conti odpowiedziała na pytanie o przyszłość serii podczas transmisji u Bubbly Nuggets. Aktorka powiedziała:

Zostali zatwierdzeni [aktorzy] do kolejnej gry Mafia, to prawda. Na ten moment ani 2K Games, ani Hangar 13 nie potwierdzili oficjalnie planów dotyczących nowej odsłony, ani nawet dodatków DLC do Mafia: The Old Country. Wiadomo jednak, że w przygotowaniu jest darmowa aktualizacja z trybem Free Ride. Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży, a mianowicie ponad 800 tysięcy egzemplarzy w ciągu pierwszych czterech dni, decyzja o kontynuacji nie wydaje się zaskakująca. Najlepiej sprzedawała się wersja na PlayStation 5, za nią uplasowało się PC, a na trzecim miejscu Xbox Series X/S. Według raportu firmy analitycznej Sensor Tower: Silny start sprzedażowy potwierdza trwałą atrakcyjność marki Mafia i udowadnia, że wybór liniowej, narracyjnej formuły z filmową prezentacją był trafny. Mocniejszy wynik na PlayStation może odzwierciedlać strategię platformy, która stawia na gry fabularne dla jednego gracza.

Mafia: The Old Country to pierwsza część serii od czasu Mafii III z 2016 roku. Tym razem akcja przenosi graczy z Ameryki do ojczyzny włoskiej mafii, czyli na Sycylię. Gra została stworzona na silniku Unreal Engine 5, co jak podkreślają twórcy pozwoliło na imponującą oprawę wizualną, wykorzystanie technologii MetaHuman i lepsze oddanie scenerii Sycylii. Alex Cox, reżyser gry powiedział: Zależało nam na jak najlepszym oddaniu piękna krajobrazów, sztuki środowiska i jakości scenek filmowych. Mafia: The Old Country dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli nadal zastanawiacie się czy sięgnąć po tę produkcję, odsyłam was do naszej recenzji, która być może pomoże wam w podjęciu decyzji.