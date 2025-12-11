Tomb Raider: Legacy of Atlantis wyciekło! Pierwsze screeny z nowych przygód Lary Croft

Do sieci miały wyciec screeny z rzekomej nowej odsłony Tomb Raidera.

W sieci pojawiły się nowe przecieki dotyczące przyszłości marki Tomb Raider. Najnowszy wyciek prezentuje główną grafikę oraz pierwsze screeny z projektu zatytułowanego Tomb Raider: Legacy of Atlantis, który ma być nową interpretacją kultowej odsłony z 1996 roku. W internecie krążą już zestawy rzekomych materiałów z nadchodzącego zwiastuna i choć część grafiki budzi wątpliwości, reszta wygląda wyjątkowo wiarygodnie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że te screeny mogą okazać się niczym więcej, jak podróbką stworzoną przez sztuczną inteligencję. Tomb Raider: Legacy of Atlantis – czy to remake pierwszych przygód Lary Croft? Kilka dni temu organizatorzy The Game Awards potwierdzili, że podczas gali zostanie ujawniona nowa gra z serii. Do tej pory zakładano, że chodzi jedynie o kolejną główną odsłonę rozwijaną w Unreal Engine 5, którą zapowiedziano w 2022 roku. Obecne doniesienia wskazują jednak, że gracze mogą liczyć na więcej niż jeden projekt.

W opublikowanych screenach uwagę zwraca poza głównej bohaterki, niemal identyczna jak ta przedstawiona przez The Game Awards. Różnice w twarzy sprawiają, że niektórzy zachowują ostrożność wobec tytułu i grafiki promocyjnej, lecz pozostałe ujęcia wyglądają na fragmenty prawdziwego zwiastuna.

GramTV przedstawia:

Kilka dni temu fanowska strona Society of Raiders utrzymywała, że remake pierwszej części zostanie oficjalnie zaprezentowany już w tym tygodniu. Informacje te wzmagają przekonanie wśród fanów, że podczas gali zobaczymy nie jedną, lecz dwie zapowiedzi. Jedną z nich miałoby być Legacy of Atlantis, przygotowywane z okazji trzydziestej rocznicy serii, a drugą pełnoprawna kolejna część cyklu. O tej nowej odsłonie również sporo już wiadomo dzięki ekskluzywnej publikacji V Scoopera sprzed kilku tygodni. Według jego doniesień nadchodząca gra ma zaoferować otwarty świat osadzony w Indiach, z zaledwie częściowym nawiązaniem do lokacji znanych z trzeciej części serii. Gracze odwiedzą rozległe pustkowia, strome klify, gęste lasy deszczowe oraz skute lodem górskie regiony. Wczytywanie ramki mediów. Lara Croft ma powrócić w swojej najlepszej formie. Bohaterka stanie na szczycie kariery i wyruszy na poszukiwania mitycznych broni przypisywanych cesarzowi Aśoce, które według legendy zapewniają władzę nad podbitymi krainami. Katastrofa naturalna odsłania ruiny i artefakty związane z władcą, a Lara wkracza w rywalizację z tajemniczą grupą poszukiwaczy skarbów oraz innymi przeciwnikami.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.