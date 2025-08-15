Zaloguj się lub Zarejestruj

Mafia: The Old Country otrzyma tryb Free Ride. Nowe aktywności w darmowej aktualizacji

Mikołaj Berlik
2025/08/15 09:30
Twórcy zapowiadają rozszerzenie trybu eksploracji o dodatkową zawartość.

Hangar 13 potwierdziło, że w nadchodzących miesiącach Mafia: The Old Country otrzyma darmową aktualizację wprowadzającą tryb Free Ride. Będzie on rozwinięciem obecnego Explore Mode, pozwalającego swobodnie poruszać się po świecie gry poza główną fabułą.

Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country – nowa odsłona znanego trybu

Free Ride pojawił się wcześniej w Mafia: Definitive Edition, oferując m.in. misje z budek telefonicznych, wyścigi, kursy taksówką oraz możliwość zmiany pory dnia i pogody. W The Old Country szczegóły nowej wersji nie są jeszcze znane, jednak twórcy zapowiadają „nowe aktywności i zawartość rozgrywki” w ramach darmowej aktualizacji.

Wprowadzenie trybu Free Ride ma zachęcić graczy do dalszej eksploracji świata po zakończeniu głównej historii. Dzięki dodatkowym zadaniom i swobodzie działania, aktualizacja może znacząco wydłużyć czas spędzony w grze, a jednocześnie wprowadzić elementy znane fanom poprzednich odsłon.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie Hangar 13 pochwaliło się statystykami – gracze spędzili ponad trzy miliony godzin oglądając tytuł na Twitchu, pokonali 185 milionów wrogów, wystrzelili 600 milionów pocisków, zdobyli 10 miliardów dinarów i zużyli 17 milionów bandaży.

Mafia: The Old Country dostępna jest na Xbox Series X/S, PS5 oraz PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/mafia-the-old-country-will-add-free-ride-mode-in-future-update

Mikołaj Berlik
