Mafia: The Old Country otrzyma tryb Free Ride. Nowe aktywności w darmowej aktualizacji

Hangar 13 potwierdziło, że w nadchodzących miesiącach Mafia: The Old Country otrzyma darmową aktualizację wprowadzającą tryb Free Ride. Będzie on rozwinięciem obecnego Explore Mode, pozwalającego swobodnie poruszać się po świecie gry poza główną fabułą.

Mafia: The Old Country – nowa odsłona znanego trybu

Free Ride pojawił się wcześniej w Mafia: Definitive Edition, oferując m.in. misje z budek telefonicznych, wyścigi, kursy taksówką oraz możliwość zmiany pory dnia i pogody. W The Old Country szczegóły nowej wersji nie są jeszcze znane, jednak twórcy zapowiadają „nowe aktywności i zawartość rozgrywki” w ramach darmowej aktualizacji.