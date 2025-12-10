Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus wycieka. Dwie popularne gry w ofercie Extra na grudzień

Radosław Krajewski
2025/12/10 11:25
Subskrybenci będą mogli liczyć na duże tytuły w grudniowej ofercie PS Plus Extra i Premium.

Grudniowa oferta PS Plus Extra szykuje solidne wzmocnienie biblioteki. Według najnowszego przecieku opublikowanego na Dealabs do katalogu usługi mają w połowie miesiąca trafić Assassin’s Creed Mirage oraz Wo Long: Fallen Dynasty. Jeśli informacje się potwierdzą, oba tytuły będą dostępne dla subskrybentów od 16 grudnia tego roku.

PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień wycieka. Assassin’s Creed Mirage trafi do oferty

Assassin’s Creed Mirage miał reprezentować powrót marki do bardziej kameralnej formuły opartej na skradaniu, obserwacji i klasycznym parkourze. Produkcja Ubisoftu koncentruje się na historii Basima Ibn Ishaqa i jego drodze do bractwa Ukrytych, a całość rozgrywa się w gęsto zabudowanym Bagdadzie z IX wieku. Lokacje zaprojektowano z myślą o swobodnym przemieszczaniu się po dachach, cichych eliminacjach oraz planowanych akcjach, które przypominają rozwiązania znane z dawnych odsłon serii. Gra zadebiutowała w 2023 roku, a niedawno doczekała się sporej aktualizacji, która wprowadziła zupełnie nowy wątek fabularny.

Drugą produkcją wymienioną w przecieku jest Wo Long: Fallen Dynasty. Team Ninja przygotował dynamiczny i wymagający RPG akcji, w którym ważną rolę odgrywa szybki refleks oraz system oparty na przejmowaniu inicjatywy w starciach. Fabuła przenosi gracza do mrocznej wizji epoki Trzech Królestw, gdzie nadnaturalne zagrożenia spotykają się z brutalną wojną. Mechaniki oparte na Morale Rank oraz umiejętnościach związanych z Pięcioma Fazami nadają pojedynkom intensywnego charakteru i premiują agresywny styl gry.

Jeśli przeciek okaże się trafny Sony przygotowuje się do bardzo udanego finału roku. Zestawienie składające się z jednej z nowszych odsłon słynnej serii Ubisoftu oraz wysoko ocenianej gry akcji od Team Ninja prezentuje się jako propozycja, która powinna zadowolić zarówno fanów skradanek, jak i miłośników wymagających i dynamicznych starć.

Źródło:https://www.dealabs.com/magazine/ps-plus-extra-on-connait-les-tetes-daffiche-des-ajouts-de-decembre-2025-60803

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

