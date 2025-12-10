PlayStation Plus wycieka. Dwie popularne gry w ofercie Extra na grudzień

Grudniowa oferta PS Plus Extra szykuje solidne wzmocnienie biblioteki. Według najnowszego przecieku opublikowanego na Dealabs do katalogu usługi mają w połowie miesiąca trafić Assassin’s Creed Mirage oraz Wo Long: Fallen Dynasty. Jeśli informacje się potwierdzą, oba tytuły będą dostępne dla subskrybentów od 16 grudnia tego roku.

PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień wycieka. Assassin’s Creed Mirage trafi do oferty

Assassin’s Creed Mirage miał reprezentować powrót marki do bardziej kameralnej formuły opartej na skradaniu, obserwacji i klasycznym parkourze. Produkcja Ubisoftu koncentruje się na historii Basima Ibn Ishaqa i jego drodze do bractwa Ukrytych, a całość rozgrywa się w gęsto zabudowanym Bagdadzie z IX wieku. Lokacje zaprojektowano z myślą o swobodnym przemieszczaniu się po dachach, cichych eliminacjach oraz planowanych akcjach, które przypominają rozwiązania znane z dawnych odsłon serii. Gra zadebiutowała w 2023 roku, a niedawno doczekała się sporej aktualizacji, która wprowadziła zupełnie nowy wątek fabularny.