Hitman 3 z nowym celem – gwiazda Resident Evil w zasięgu Agenta 47

Studio IO Interactive kontynuuje rozwój Hitman 3 w formie gry-usługi, oferując graczom nowe, czasowe zlecenia. Po Slim Shadym przyszedł czas na Milę Jovovich, znaną z kinowych adaptacji Resident Evil, Monster Huntera i Piątego Elementu. To jej debiut w grach wideo, co czyni misję wyjątkowo intrygującą dla fanów serii.

Hitman: World of Assassination – nowy kierunek

Marka Hitman od dawna ewoluowała z narracyjnej przygody Agenta 47 w dynamiczną platformę misji limitowanych czasowo. Pojawienie się Jovovich jest kolejnym przykładem eksperymentów twórców z celebrytami, którzy wprowadzają świeże wyzwania i nietypowe cele. Gracze będą mogli spróbować „upolować” postać aktorki, korzystając z charakterystycznych możliwości Agenta 47.