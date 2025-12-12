Zaloguj się lub Zarejestruj

Hitman 3 z nowym celem – gwiazda Resident Evil w zasięgu Agenta 47

Mikołaj Berlik
2025/12/12 04:35
IO Interactive zaskakuje kolejnym celebrytą w świecie misji limitowanych czasowo.

Studio IO Interactive kontynuuje rozwój Hitman 3 w formie gry-usługi, oferując graczom nowe, czasowe zlecenia. Po Slim Shadym przyszedł czas na Milę Jovovich, znaną z kinowych adaptacji Resident Evil, Monster Huntera i Piątego Elementu. To jej debiut w grach wideo, co czyni misję wyjątkowo intrygującą dla fanów serii.

Hitman 3
Hitman 3

Hitman: World of Assassination – nowy kierunek

Marka Hitman od dawna ewoluowała z narracyjnej przygody Agenta 47 w dynamiczną platformę misji limitowanych czasowo. Pojawienie się Jovovich jest kolejnym przykładem eksperymentów twórców z celebrytami, którzy wprowadzają świeże wyzwania i nietypowe cele. Gracze będą mogli spróbować „upolować” postać aktorki, korzystając z charakterystycznych możliwości Agenta 47.

