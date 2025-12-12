Phantom Blade Zero na TGA 2025. Poznaliśmy datę premiery

Nadchodząca produkcja z Azji zaoferuje wymagającą rozgrywkę i widowiskowe walki z bossami.

Podczas gali The Game Awards 2025 pokazano najnowszy materiał z Phantom Blade Zero, który prezentuje grę w pełnej krasie. Produkcja wyróżnia się wymagającą mechaniką walki, rozbudowanym arsenałem broni i efektownymi kombinacjami ataków, pozwalającymi błyskawicznie eliminować przeciwników. Twórcy ujawnili również projekt kilku bossów oraz tajemniczą sojuszniczkę, sugerując głębszą narrację i różnorodne wyzwania dla graczy.

Phantom Blade Zero – materiał z TGA 2025

Gra zapowiada się na poważnego rywala dla Black Myth Wukong, oferując intensywne starcia i widowiskową akcję w klimacie azjatyckiego fantasy. Materiał pokazuje dynamiczną walkę, różnorodne środowiska i bogaty design przeciwników, podkreślając, że produkcja stawia poprzeczkę bardzo wysoko.