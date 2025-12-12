Zaloguj się lub Zarejestruj

Phantom Blade Zero na TGA 2025. Poznaliśmy datę premiery

Mikołaj Berlik
2025/12/12 04:47
0
0

Nadchodząca produkcja z Azji zaoferuje wymagającą rozgrywkę i widowiskowe walki z bossami.

Podczas gali The Game Awards 2025 pokazano najnowszy materiał z Phantom Blade Zero, który prezentuje grę w pełnej krasie. Produkcja wyróżnia się wymagającą mechaniką walki, rozbudowanym arsenałem broni i efektownymi kombinacjami ataków, pozwalającymi błyskawicznie eliminować przeciwników. Twórcy ujawnili również projekt kilku bossów oraz tajemniczą sojuszniczkę, sugerując głębszą narrację i różnorodne wyzwania dla graczy.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero – materiał z TGA 2025

Gra zapowiada się na poważnego rywala dla Black Myth Wukong, oferując intensywne starcia i widowiskową akcję w klimacie azjatyckiego fantasy. Materiał pokazuje dynamiczną walkę, różnorodne środowiska i bogaty design przeciwników, podkreślając, że produkcja stawia poprzeczkę bardzo wysoko.

GramTV przedstawia:

Premiera Phantom Blade Zero została zaplanowana na 9 września 2026 roku na PS5 i PC.

Tagi:

News
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112