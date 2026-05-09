Nowy cykl science fiction doczekał się niespodziewanej premiery. Historia dostępna za darmo, ale nie dla wszystkich

Niestety polscy fani muszą obejść się smakiem.

Dungeon Crawler Carl to obecnie jeden z największych hitów science fiction i fantasy w 2026 roku. Seria doczekała się już kilku książek, a wkrótce otrzyma również rozwinięcie w formie komiksów, seriali i gier. Już 19 maja 2026 roku na amerykańskim rynku zadebiutuje powieść graficzna Dungeon Crawler Carl, Vol. 1. Za projekt odpowiadają Matt Dinniman, Aethon Books, Actus oraz Laurel Pursuit Studios. Komiks zaadaptuje historię z odcinków 1-13 z wcześniejszej wersji WEBTOON, czyli internetowego serialu animowanego, i przenieść je do pełnoprawnej serii komiksowej. Dungeon Crawler Carl – zadebiutował darmowy komiks, będący wstępem do całej serii Jeszcze przed oficjalną premierą wydawnictwo Vault Comics zdecydowało się jednak na niespodziewany ruch. Pierwszy epizod został udostępniony wcześniej w ramach Free Comic Book Day 2026. Co ważne, rozdział można przeczytać całkowicie za darmo.

Specjalne wydanie zatytułowane Free Comic Book Day 2026: Dungeon Crawler Carl #0 pojawiło się 2 maja 2026 roku i ma pełnić rolę punktu wejścia dla nowych odbiorców. Oficjalny opis historii zdradza klimat produkcji: Wiecie, co jest gorsze od rozstania z dziewczyną? Utknięcie w sadystycznym kosmicznym teleturnieju razem z jej kotem.

Opis dobrze oddaje absurdalny, brutalny i humorystyczny charakter serii, który od lat przyciąga fanów gatunku LitRPG. Według informacji przekazanych przez Vault Comics, specjalne wydanie zawiera pierwszy epizod oraz dodatkowe materiały związane z WEBTOONEM, który zgromadził ponad 3 miliony odsłon i 175 tysięcy subskrybentów. Niestety Dungeon Crawler Carl #0 dostępny jest wyłącznie w księgarniach i sklepach z komiksami w Ameryce. Obecnie nie ma wersji cyfrowej tego komiksu, więc powieść graficzna dostępna jest wyłącznie dla amerykańskich fanów cyklu. W międzyczasie fani nadal czekają na premierę książki A Parade of Horribles, która trafi do sprzedaży w Ameryce już 12 maja 2026 roku. Wygląda więc na to, że najbliższe tygodnie będą wyjątkowo intensywne dla fanów śledzących losy Carla i jego nietypowej towarzyszki.

