Autorka bestsellerowego fantasy po roku skomentowała anulowanie serialu. Pisarka ma też dobrą wiadomość dla fanów

Dwór cierni i róż – autorka odzyskała prawa do ekranizacji popularnej serii fantasy
Pisarka pojawiła się w najnowszym odcinku podcastu Call Her Daddy. W rozmowie zdradziła, że odzyskała prawa do wszystkich swoich historii, co oznacza, że ewentualne przyszłe adaptacje będą zależeć przede wszystkim od jej decyzji.
Mam teraz z powrotem prawa do wszystkiego. Traktuję każdą adaptację filmową lub serialową jako kolejny wymiar światów, które stworzyłam. To coś, nad czym chcę mieć kontrolę. Chcę sama podejmować decyzje i uczyć się wszystkiego o procesie powstawania takich produkcji. Jestem trochę perfekcjonistką, ale nie chodzi tylko o kontrolę. Po prostu kocham filmy i telewizję. Chcę być częścią tego procesu i zobaczyć swoje historie przeniesione na ekran dokładnie tak, jak je sobie wyobrażam i jak oczekują tego fani.
W branży od dłuższego czasu krążyły plotki o problemach kreatywnych, które miały opóźniać realizację serialu. Wypowiedź Maas zdaje się potwierdzać, że spory dotyczące kierunku adaptacji rzeczywiście odegrały istotną rolę w anulowaniu projektu. Autorka jasno zaznaczyła, że nie zamierza zmieniać swoich historii wyłącznie po to, aby dopasować je do nowych grup odbiorców.
Kiedy w końcu zdecyduję się na ekranizację, będzie to moja wersja historii. Poświęcę wszystko, co mam, aby zrobić to właściwie.
GramTV przedstawia:
Choć anulowana adaptacja Disneya zamknęła pewien rozdział, nie oznacza to końca planów związanych z uniwersum. Maas przyznała jednak, że na razie jej priorytetem pozostaje rozwijanie książkowej serii. W trakcie podcastu ujawniła, że kolejne powieści z cyklu są już w planach. Pierwsza z nich ma trafić do sprzedaży w październiku 2026 roku, natomiast druga ukaże się w styczniu 2027 roku. Tytuły książek nie zostały jeszcze ujawnione.
Obecnie nie wiadomo, kiedy ruszą pracę nad nową ekranizacją cyklu Dwór cierni i róż. Obecnie autorka skupia się na rozwijaniu książkowego cyklu, tym samym prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat, zanim powieści otrzymają swoją adaptację na dużym lub małym ekranie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!