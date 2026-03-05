Autorka bestsellerowego fantasy po roku skomentowała anulowanie serialu. Pisarka ma też dobrą wiadomość dla fanów

Pisarka pojawiła się w najnowszym odcinku podcastu Call Her Daddy. W rozmowie zdradziła, że odzyskała prawa do wszystkich swoich historii, co oznacza, że ewentualne przyszłe adaptacje będą zależeć przede wszystkim od jej decyzji.

W lutym ubiegłego roku fani serii Dwór cierni i róż otrzymali rozczarowującą wiadomość. Planowany serial, który miał powstać dla platformy Disney + i Hulu, został anulowany, a sama autorka przez długi czas nie komentowała sprawy. Teraz Sarah J. Maas po raz pierwszy publicznie odniosła się do sytuacji i ujawniła istotny szczegół dotyczący przyszłości ekranizacji.

Kiedy w końcu zdecyduję się na ekranizację, będzie to moja wersja historii. Poświęcę wszystko, co mam, aby zrobić to właściwie.

W branży od dłuższego czasu krążyły plotki o problemach kreatywnych, które miały opóźniać realizację serialu. Wypowiedź Maas zdaje się potwierdzać, że spory dotyczące kierunku adaptacji rzeczywiście odegrały istotną rolę w anulowaniu projektu. Autorka jasno zaznaczyła, że nie zamierza zmieniać swoich historii wyłącznie po to, aby dopasować je do nowych grup odbiorców.

Mam teraz z powrotem prawa do wszystkiego. Traktuję każdą adaptację filmową lub serialową jako kolejny wymiar światów, które stworzyłam. To coś, nad czym chcę mieć kontrolę. Chcę sama podejmować decyzje i uczyć się wszystkiego o procesie powstawania takich produkcji. Jestem trochę perfekcjonistką, ale nie chodzi tylko o kontrolę. Po prostu kocham filmy i telewizję. Chcę być częścią tego procesu i zobaczyć swoje historie przeniesione na ekran dokładnie tak, jak je sobie wyobrażam i jak oczekują tego fani.

Choć anulowana adaptacja Disneya zamknęła pewien rozdział, nie oznacza to końca planów związanych z uniwersum. Maas przyznała jednak, że na razie jej priorytetem pozostaje rozwijanie książkowej serii. W trakcie podcastu ujawniła, że kolejne powieści z cyklu są już w planach. Pierwsza z nich ma trafić do sprzedaży w październiku 2026 roku, natomiast druga ukaże się w styczniu 2027 roku. Tytuły książek nie zostały jeszcze ujawnione.

Sytuacja wpisuje się w szerszy trend widoczny w świecie fantasy. Coraz więcej autorów chce mieć realny wpływ na ekranizacje swoich dzieł. Dobrym przykładem jest Brandon Sanderson, który ma aktywnie uczestniczyć w pracach nad adaptacją Archiwum burzowego światła oraz Z mgły zrodzony dla Apple TV. W przeszłości wielu pisarzy miało znacznie mniejszą kontrolę nad projektami opartymi na ich twórczości, żeby tylko wspomnieć chociażby o Andrzeju Sapkowskim i Wiedźminie od Netflixa.

Obecnie nie wiadomo, kiedy ruszą pracę nad nową ekranizacją cyklu Dwór cierni i róż. Obecnie autorka skupia się na rozwijaniu książkowego cyklu, tym samym prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat, zanim powieści otrzymają swoją adaptację na dużym lub małym ekranie.