Dlaczego nie ma gry RPG z Władcy Pierścieni? Przeróbka RDR2 skłoniła Daniela Vavrę do refleksji dotyczącej gier ze Śródziemia

To jest akurat bardzo dobre pytanie.

Wystarczył krótki materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję, aby w sieci rozgorzała dyskusja o potencjale marki Władca Pierścieni. Głos w sprawie zabrał Daniel Vavra, współtwórca serii Kingdom Come: Deliverance, który zadał pytanie nurtujące fanów twórczości J.R.R. Tolkiena od wielu lat. Gdzie jest pełnoprawne RPG z Władcy Pierścieni? Daniel Vavra zadaje pytanie i rozpoczyna dyskusję o grach osadzonych w Śródziemiu W sieci pojawiło się wideo przedstawiające grę RPG w świecie Śródziemia, które zostało stworzone za pomocą sztucznej inteligencji jako przeróbka Red Dead Redemption 2. Internauci szybko zauważyli, że materiał w oczywisty sposób wykorzystuje animacje oraz elementy oprawy z gry Rockstara, a nawet naśladuje charakterystyczny interfejs użytkownika. Sam Vavra nie zamierzał jednak skupiać się na jakości czy etyce takiej twórczości.

Twórca jasno zaznaczył, że nie interesuje go komentowanie samego filmu, który według niego powstał w kilka godzin i przy minimalnym wysiłku autora. Zamiast tego skierował uwagę na coś zupełnie innego, a mianowicie brak prawdziwego, wysokobudżetowego RPG z otwartym światem osadzonym w Śródziemiu. Można jedynie zapytać, dlaczego nikt jeszcze nie stworzył takiej gry. Prawdziwego, otwartego RPG w świecie Władcy Pierścieni. Wszyscy by to kupili. Zamiast tego dostajemy to, co dostajemy. I proszę nie komentować tego materiału wygenerowanego przez AI, to tylko filmik zrobiony w kilka godzin przy bardzo małym wysiłku. Wczytywanie ramki mediów.

Wypowiedź wywołała mieszane reakcje. Z jednej strony trudno odmówić Czechowi racji, gdyż mimo dziesiątek tytułów z Władcy Pierścieni, wciąż brakuje klasycznego, rozbudowanego RPG dla jednego gracza z pełnoprawnym, swobodnie eksplorowanym światem. Z drugiej strony część graczy odebrała jego słowa jako umniejszanie dotychczasowym produkcjom osadzonym w tym uniwersum. Nie można bowiem powiedzieć, że marka cierpi na całkowity brak udanych gier. Seria Cień Mordoru, strategie pokroju Bitwy o Śródziemie czy adaptacje filmowe cieszyły się popularnością, a The Lord of the Rings Online do dziś uchodzi za najlepiej ocenianą grę w tym świecie. Problem w tym, że mówimy głównie o projektach akcji, strategiach lub produkcjach sieciowych, do tego takich, które swoje premiery miały już wiele lat temu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.