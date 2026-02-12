Polscy deweloperzy zaskakują. Lords of the Fallen 2 ze szczegółami systemu walki

Polskie CI Games opublikowało nowy odcinek z cyklu „Lifting the Veil”, w którym deweloperzy szczegółowo omawiają ewolucję systemu walki w nadchodzącym sequelu. Lords of the Fallen 2 ma być produkcją szybszą, bardziej agresywną i oferującą graczom znacznie większą swobodę w eliminacji wrogów.

Lords of the Fallen 2 – walka jak „taniec ze śmiercią”

Twórcy postawili na dynamikę i zwinność. W nowej odsłonie Lampbearerzy mają poruszać się znacznie sprawniej, co przyda się w kontrolowaniu większych grup przeciwników. System pozwala na błyskawiczne przełączanie się między walką wręcz, czarami a bronią dystansową, co zachęca do tworzenia nieszablonowych buildów postaci. Ataki ładowane nie służą już tylko do zadawania większych obrażeń – wymagają teraz lepszego timingu, a ich nierozważne użycie może wystawić gracza na bolesną kontrę. Dodatkowo, wprowadzono całkowicie nowe animacje wykańczania wrogów oraz system rozczłonkowywania ciał, co ma podkreślić mroczny i bezlitosny klimat świata.