Polscy deweloperzy zaskakują. Lords of the Fallen 2 ze szczegółami systemu walki

Mikołaj Berlik
2026/02/12 10:30
CI Games dzieli się materiałem z RPG-a.

Polskie CI Games opublikowało nowy odcinek z cyklu „Lifting the Veil”, w którym deweloperzy szczegółowo omawiają ewolucję systemu walki w nadchodzącym sequelu. Lords of the Fallen 2 ma być produkcją szybszą, bardziej agresywną i oferującą graczom znacznie większą swobodę w eliminacji wrogów.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2 – walka jak „taniec ze śmiercią”

Twórcy postawili na dynamikę i zwinność. W nowej odsłonie Lampbearerzy mają poruszać się znacznie sprawniej, co przyda się w kontrolowaniu większych grup przeciwników. System pozwala na błyskawiczne przełączanie się między walką wręcz, czarami a bronią dystansową, co zachęca do tworzenia nieszablonowych buildów postaci. Ataki ładowane nie służą już tylko do zadawania większych obrażeń – wymagają teraz lepszego timingu, a ich nierozważne użycie może wystawić gracza na bolesną kontrę. Dodatkowo, wprowadzono całkowicie nowe animacje wykańczania wrogów oraz system rozczłonkowywania ciał, co ma podkreślić mroczny i bezlitosny klimat świata.

Akcja gry toczy się 100 lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Świat Umbral powróci w jeszcze mroczniejszej formie, a granice między królestwem żywych i umarłych będą zacierać się na każdym kroku.

W tym miesiącu w odcinku Lifting the Veil zaprezentujemy nigdy wcześniej niepokazywane fragmenty rozgrywki, skupiając się na walce.

Od krwawych egzekucji po zupełnie nową klasę broni – kosę – zespół opowie o tym, jak walka w nadchodzącej kontynuacji będzie szybsza, bardziej śmiercionośna i przemyślana.

Zbliż się, Lampbearer, i zobacz ewolucję wojny.

GramTV przedstawia:

Prezes CI Games, Marek Tymiński, potwierdził niedawno brak problemów przy pracach nad Lords of the Fallen 2, a premiera jest nadal planowana na 2026 rok. Choć nie znamy jeszcze dokładnego miesiąca, wydawca sugeruje, że wersja beta „zbliża się wielkimi krokami”. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5 i trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Przypomnijmy, że tytuł został niedawno oskarżony o plagiat.

Mikołaj Berlik
