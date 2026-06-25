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Lords of the Fallen 2 ominie Gamescom. CI Games woli wydać pieniądze na grę

Maciej Petryszyn
2026/06/25 17:10
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W ostatnim czasie twórcy Lords of the Fallen 2 chętnie dzielili się z nami opowieściami o swojej grze. Czyżby teraz sytuacja miała się zmienić?

Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że nowa gra CI Games opuści nadchodzące ważne wydarzenie.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

Gamescom 2026 nie dla Lords of the Fallen 2

Okazuje się, że Lords of the Fallen 2 nie będzie obecne na Gamescom 2026. Mowa tutaj o zaplanowanych na 26-30 sierpnia targach w niemieckiej Kolonii, które są ważnym punktem w gamingowym kalendarzu. Będą tam prezentacje, będą tam trailery, będzie też szansa, by niektóre z nowych gier ograć. Dla twórców to szansa, by napędzić hype w związku ze swoimi produkcjami, a dla graczy możliwość chłonięcia klimatu i szybszego niż inni kontaktu z tytułami, które na rynek trafią dopiero za kilka miesięcy. Tak czy inaczej, LotF2 sobie nie ogracie. Sam soulslike ominie również prestiżowe Opening Night Live. Dlaczego?

Jak poinformował CEO polskiego wydawcy, Marek Tymiński, sprawa rozbija się m.in. o pieniądze:

W tym roku nie weźmiemy udziału w Gamescomie. Udział w Gamescomie wiąże się dla nas – jak i dla wielu innych – z trudnym do osiągnięcia zwrotem z inwestycji, dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować ten budżet bezpośrednio w grę, w tym w potencjalną dodatkową wersję językową.

Niestety, nasza nieobecność oznacza również, że ominie nas pokaz ONL.

W pełni skupiamy się na dostarczeniu jak najlepszych wrażeń z rozgrywki. Gracze na pierwszym miejscu.

GramTV przedstawia:

Dla osób czekających na Lords of the Fallen 2 to kolejna w ostatnim czasie przykra informacja. Dopiero co przecież poinformowano, że CI Games zdecydowało się opóźnić premierę swojej gry, która trafi do nas nie jesienią 2026 roku, a w 1. kwartale 2027 roku. Warto natomiast przypomnieć, że w sequel produkcji z 2023 roku zagramy zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz, co ogłoszono niedawno, Nintendo Switch 2.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
gamescom
CI Games
LORDS of the FALLEN
Lords of the Fallen 2
Kolonia
Niemcy
Hexworks
polska gra
gamescom 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 18:02
Silverburg napisał:

....Coś, jak GTA? :D

Prędzej coś jak MindsEye :) 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:54
Muradin_07 napisał:

Tak zwane pierdzielenie o Szopenie - poprzednie Lordsy jakoś wybitnie prezentowane nie były, a i pod względem performance wypadały bardzo słabo. Zasadniczo takie populistyczne gadanie można sobie strzelać w powietrze bez pokrycia dopóki nie nie zdecyduje się ktoś pokazać gry ludziom :) 

....Coś, jak GTA? :D

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 17:38

Tak zwane pierdzielenie o Szopenie - poprzednie Lordsy jakoś wybitnie prezentowane nie były, a i pod względem performance wypadały bardzo słabo. Zasadniczo takie populistyczne gadanie można sobie strzelać w powietrze bez pokrycia dopóki nie nie zdecyduje się ktoś pokazać gry ludziom :) 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112