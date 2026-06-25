Lords of the Fallen 2 ominie Gamescom. CI Games woli wydać pieniądze na grę

Jak poinformował CEO polskiego wydawcy, Marek Tymiński, sprawa rozbija się m.in. o pieniądze:

W tym roku nie weźmiemy udziału w Gamescomie. Udział w Gamescomie wiąże się dla nas – jak i dla wielu innych – z trudnym do osiągnięcia zwrotem z inwestycji, dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować ten budżet bezpośrednio w grę, w tym w potencjalną dodatkową wersję językową.

Niestety, nasza nieobecność oznacza również, że ominie nas pokaz ONL.

W pełni skupiamy się na dostarczeniu jak najlepszych wrażeń z rozgrywki. Gracze na pierwszym miejscu.