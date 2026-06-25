Lords of the Fallen 2 ominie Gamescom. CI Games woli wydać pieniądze na grę

W ostatnim czasie twórcy Lords of the Fallen 2 chętnie dzielili się z nami opowieściami o swojej grze. Czyżby teraz sytuacja miała się zmienić?
Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że nowa gra CI Games opuści nadchodzące ważne wydarzenie.
Gamescom 2026 nie dla Lords of the Fallen 2
Okazuje się, że Lords of the Fallen 2 nie będzie obecne na Gamescom 2026. Mowa tutaj o zaplanowanych na 26-30 sierpnia targach w niemieckiej Kolonii, które są ważnym punktem w gamingowym kalendarzu. Będą tam prezentacje, będą tam trailery, będzie też szansa, by niektóre z nowych gier ograć. Dla twórców to szansa, by napędzić hype w związku ze swoimi produkcjami, a dla graczy możliwość chłonięcia klimatu i szybszego niż inni kontaktu z tytułami, które na rynek trafią dopiero za kilka miesięcy. Tak czy inaczej, LotF2 sobie nie ogracie. Sam soulslike ominie również prestiżowe Opening Night Live. Dlaczego?
Jak poinformował CEO polskiego wydawcy, Marek Tymiński, sprawa rozbija się m.in. o pieniądze:
W tym roku nie weźmiemy udziału w Gamescomie. Udział w Gamescomie wiąże się dla nas – jak i dla wielu innych – z trudnym do osiągnięcia zwrotem z inwestycji, dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować ten budżet bezpośrednio w grę, w tym w potencjalną dodatkową wersję językową.
Niestety, nasza nieobecność oznacza również, że ominie nas pokaz ONL.
W pełni skupiamy się na dostarczeniu jak najlepszych wrażeń z rozgrywki. Gracze na pierwszym miejscu.
GramTV przedstawia:
Dla osób czekających na Lords of the Fallen 2 to kolejna w ostatnim czasie przykra informacja. Dopiero co przecież poinformowano, że CI Games zdecydowało się opóźnić premierę swojej gry, która trafi do nas nie jesienią 2026 roku, a w 1. kwartale 2027 roku. Warto natomiast przypomnieć, że w sequel produkcji z 2023 roku zagramy zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz, co ogłoszono niedawno, Nintendo Switch 2.