Uwe Boll nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Najbardziej kontrowersyjny film roku dostanie kontynuację

Kilka dni temu informowaliśmy, że reżyser udostępnił swój nowy film za darmo w serwisie X. Produkcja zebrała fatalne recenzje, ale to najwyraźniej wcale go nie zniechęciło.
Trudno powiedzieć, by Citizen Vigilante okazał się sukcesem artystycznym. Najnowszy film Uwe Bolla spotkał się z miażdżącą krytyką, a recenzenci nie szczędzili mu gorzkich słów. Mimo to produkcja wywołała ogromne zamieszanie w internecie – nie tylko za sprawą swojej brutalności i kontrowersyjnej tematyki, ale również dlatego, że Boll zdecydował się udostępnić ją za darmo w serwisie X, gdzie dodatkowy rozgłos zapewniło jej udostępnienie przez Elona Muska.
Powstanie Citizen Vigilante 2
Wygląda jednak na to, że niemiecki reżyser nie zamierza spuszczać z tonu. Ledwie zakończył się okres darmowej emisji filmu, a Boll oficjalnie zapowiedział Citizen Vigilante 2, którego premiera ma odbyć się już w 2027 roku. Do głównej roli powróci Armie Hammer, dla którego seria pozostaje jednym z pierwszych większych projektów po głośnym kryzysie wizerunkowym i kilkuletniej przerwie w hollywoodzkiej karierze. Reżyser zaprezentował także pierwszy plakat kontynuacji.
Pierwszy Citizen Vigilante opowiadał historię zamożnego Amerykanina, który rozpoczyna krwawą krucjatę przeciwko przestępcom i skorumpowanym urzędnikom w Europie. Produkcja wzbudziła ogromne kontrowersje ze względu na sposób przedstawienia kryzysu migracyjnego i przemocy, a w Niemczech nie otrzymała nawet klasyfikacji wiekowej, co skutecznie uniemożliwiło jej normalną dystrybucję.
GramTV przedstawia:
Wszystko wskazuje na to, że sequel pójdzie o krok dalej. Tym razem akcja ma zostać przeniesiona do Stanów Zjednoczonych, gdzie Boll zamierza odnieść się do problemu migracji na granicy z Meksykiem. Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą, ale trudno spodziewać się, by reżyser złagodził swój styl.
Czy kontynuacja poprawi fatalne recenzje pierwszej części? Na razie nic na to nie wskazuje. Z drugiej strony Uwe Boll od lat udowadnia, że opinie krytyków rzadko wpływają na jego kolejne decyzje. W tym przypadku najwyraźniej uznał, że skoro o Citizen Vigilante zrobiło się głośno, to warto jak najszybciej wykorzystać ten rozgłos.
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