Uwe Boll nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Najbardziej kontrowersyjny film roku dostanie kontynuację

Kilka dni temu informowaliśmy, że reżyser udostępnił swój nowy film za darmo w serwisie X. Produkcja zebrała fatalne recenzje, ale to najwyraźniej wcale go nie zniechęciło.

Trudno powiedzieć, by Citizen Vigilante okazał się sukcesem artystycznym. Najnowszy film Uwe Bolla spotkał się z miażdżącą krytyką, a recenzenci nie szczędzili mu gorzkich słów. Mimo to produkcja wywołała ogromne zamieszanie w internecie – nie tylko za sprawą swojej brutalności i kontrowersyjnej tematyki, ale również dlatego, że Boll zdecydował się udostępnić ją za darmo w serwisie X, gdzie dodatkowy rozgłos zapewniło jej udostępnienie przez Elona Muska.

Powstanie Citizen Vigilante 2

Wygląda jednak na to, że niemiecki reżyser nie zamierza spuszczać z tonu. Ledwie zakończył się okres darmowej emisji filmu, a Boll oficjalnie zapowiedział Citizen Vigilante 2, którego premiera ma odbyć się już w 2027 roku. Do głównej roli powróci Armie Hammer, dla którego seria pozostaje jednym z pierwszych większych projektów po głośnym kryzysie wizerunkowym i kilkuletniej przerwie w hollywoodzkiej karierze. Reżyser zaprezentował także pierwszy plakat kontynuacji.