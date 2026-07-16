SEGA podbije gamescom 2026? Japońska firma zabiera ze sobą mocarny zestaw gier

Gamescom 2026 zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana impreza odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia 2026 roku. Na popularne targi mające miejsce w niemieckiej Kolonii wybiera się m.in. SEGA, która – jak się okazuje – zabierze ze sobą naprawdę mocny zestaw gier.

SEGA pokaże na gamescom 2026 kilka wyczekiwanych produkcji

W sieci pojawił się krótki materiał wideo przedstawiający produkcje, które będą dostępne na stanowisku firmy SEGA. Zgodnie z przekazanymi informacjami uczestnicy targów gamescom 2026 będą mogli odwiedzić japońskiego wydawcę i przetestować wyczekiwane tytuły. Na graczy czekać będą bowiem takie gry jak Obcy: Izolacja 2, Crazy Taxi: World Tour, Stranger Than Heaven, Persona 4 Revival oraz Total War: Warhammer 40,000.