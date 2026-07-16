SEGA podbije gamescom 2026? Japońska firma zabiera ze sobą mocarny zestaw gier

Obcy: Izolacja 2, Stranger Than Heaven i nie tylko.
Gamescom 2026 zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana impreza odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia 2026 roku. Na popularne targi mające miejsce w niemieckiej Kolonii wybiera się m.in. SEGA, która – jak się okazuje – zabierze ze sobą naprawdę mocny zestaw gier.
SEGA pokaże na gamescom 2026 kilka wyczekiwanych produkcji
SEGA przygotowała więc naprawdę różnorodny zestaw, dzięki czemu na stanowisku wydawcy każdy powinien znaleźć coś dla siebie. W trakcie targów gamescom 2026 japońska firma będzie również dzielić się nowymi informacjami i materiałami ze wspomnianych produkcji. To bardzo dobra wiadomość dla graczy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w imprezie.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że z produkcji, które SEGA zabiera ze sobą na gamescom 2026, najszybciej w ręce graczy trafi Stranger Than Heaven. Zgodnie z zapowiedziami nowa gra Ryu Ga Gotoku Studio zadebiutuje na rynku już 15 stycznia 2027 roku. Wspomniany tytuł zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a w dniu premiery zostanie również udostępniony abonentom Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
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