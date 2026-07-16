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SEGA podbije gamescom 2026? Japońska firma zabiera ze sobą mocarny zestaw gier

Mikołaj Ciesielski
2026/07/16 19:00
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Obcy: Izolacja 2, Stranger Than Heaven i nie tylko.

Gamescom 2026 zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana impreza odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia 2026 roku. Na popularne targi mające miejsce w niemieckiej Kolonii wybiera się m.in. SEGA, która – jak się okazuje – zabierze ze sobą naprawdę mocny zestaw gier.

SEGA szykuje się na gamescom 2026
SEGA szykuje się na gamescom 2026

SEGA pokaże na gamescom 2026 kilka wyczekiwanych produkcji

W sieci pojawił się krótki materiał wideo przedstawiający produkcje, które będą dostępne na stanowisku firmy SEGA. Zgodnie z przekazanymi informacjami uczestnicy targów gamescom 2026 będą mogli odwiedzić japońskiego wydawcę i przetestować wyczekiwane tytuły. Na graczy czekać będą bowiem takie gry jak Obcy: Izolacja 2, Crazy Taxi: World Tour, Stranger Than Heaven, Persona 4 Revival oraz Total War: Warhammer 40,000.

SEGA przygotowała więc naprawdę różnorodny zestaw, dzięki czemu na stanowisku wydawcy każdy powinien znaleźć coś dla siebie. W trakcie targów gamescom 2026 japońska firma będzie również dzielić się nowymi informacjami i materiałami ze wspomnianych produkcji. To bardzo dobra wiadomość dla graczy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w imprezie.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że z produkcji, które SEGA zabiera ze sobą na gamescom 2026, najszybciej w ręce graczy trafi Stranger Than Heaven. Zgodnie z zapowiedziami nowa gra Ryu Ga Gotoku Studio zadebiutuje na rynku już 15 stycznia 2027 roku. Wspomniany tytuł zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a w dniu premiery zostanie również udostępniony abonentom Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://www.gamespress.com/SEGA-kundigt-gigantisches-Programm-fur-die-gamescom-2026-an

Tagi:

News
SEGA
zapowiedź
targi gier
pokaz
gamescom 2026
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112