Lords of the Fallen 2 zalicza poślizg. Zagramy dopiero w 2027

Złe informacje z obozu CI Games. Mimo wcześniejszych zapewnień w Lords of the Fallen 2 jednak nie zagramy w tym roku.
Premiera nadchodzącego soulslike’a została przełożona. Teraz musimy spoglądać na rok 2027.
Lords of the Fallen 2 dopiero w 2027 roku
Dotychczas CI Games wzbraniało się przed wskazaniem konkretnej daty premiery. Niemniej nawet przy okazji niedawnej prezentacji na Nintendo Direct 2026 padło zapewnienie, iż Lords of the Fallen 2 trafi w nasze ręce już jesienią tego roku. To oznaczało 3. lub 4. kwartał 2026, dziś jednak wiemy już, iż nic takiego się nie stanie. Nowe okienko to 1. kwartał 2027 roku. Tym samym LotF2 dołączy do długiej listy produkcji, które uniknęły konieczności rywalizacji z Grand Theft Auto 6. Niemniej CEO polskiego wydawcy, Marek Tymiński, argumentuje tę decyzję koniecznością udoskonalenia gry, w czym pomóc mają właśnie dodatkowe miesiące.
Dzięki temu, jak mówi Tymiński, w dniu premiery gracze otrzymają najlepszą możliwą jakość:
W miarę postępów w pracach nad grą ściśle współpracowaliśmy z zespołem ds. opinii o rozgrywce (Gameplay Feedback Team) – dedykowaną grupą doświadczonych weteranów gatunku souls-like, będącą częścią naszego zespołu kreatywnego. Ich cenny i nieustanny wkład, w połączeniu z wizją twórców, pozwolił zidentyfikować istotne możliwości dalszego udoskonalenia i wzmocnienia ogólnego doświadczenia płynącego z gry.
W kwestii tych usprawnień korzystnie wpłynie dodatkowy czas przeznaczony na integrację, iterację i szlifowanie, co umożliwi zespołowi zapewnienie najwyższej możliwej jakości w dniu premiery. Ta zaktualizowana data premiery strategicznie pozycjonuje Lords of the Fallen 2 poza wysoce konkurencyjnym okresem świątecznym, zapewniając grze uwagę, na którą zasługuje.
GramTV przedstawia:
Z jednej strony dla fanów soulslike’ów to przykre informacje. Z drugiej warto przypomnieć sobie trudną premierę Lords of the Fallen z 2023, którego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. W tym ujęciu można więc przyznać, że CI wyciągnęło lekcję z tamtych wydarzeń i nie chce dopuścić do powtórki. Tak czy inaczej, przypomnijmy, że produkcja CI Games dostępna będzie nie tylko na komputerach osobistych, ale i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.
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