Lords of the Fallen 2 zalicza poślizg. Zagramy dopiero w 2027

Dzięki temu, jak mówi Tymiński, w dniu premiery gracze otrzymają najlepszą możliwą jakość:

W miarę postępów w pracach nad grą ściśle współpracowaliśmy z zespołem ds. opinii o rozgrywce (Gameplay Feedback Team) – dedykowaną grupą doświadczonych weteranów gatunku souls-like, będącą częścią naszego zespołu kreatywnego. Ich cenny i nieustanny wkład, w połączeniu z wizją twórców, pozwolił zidentyfikować istotne możliwości dalszego udoskonalenia i wzmocnienia ogólnego doświadczenia płynącego z gry.

W kwestii tych usprawnień korzystnie wpłynie dodatkowy czas przeznaczony na integrację, iterację i szlifowanie, co umożliwi zespołowi zapewnienie najwyższej możliwej jakości w dniu premiery. Ta zaktualizowana data premiery strategicznie pozycjonuje Lords of the Fallen 2 poza wysoce konkurencyjnym okresem świątecznym, zapewniając grze uwagę, na którą zasługuje.