Lords of the Fallen 2 ma przynieść coś, czego soulslike’i jeszcze nie widziały

Maciej Petryszyn
2026/05/18 17:00
Termin premiery Lords of the Fallen 2 pozostaje nieznany. Mimo tego twórcy dbają o to, byśmy bynajmniej o ich projekcie nie zapomnieli.

W efekcie otrzymaliśmy kolejną wypowiedź z obozu CI Games. Tym razem dotyczącą systemu walki.

Lords of the Fallen 2 będzie przecierać szlaki dla innych soulslike’ów?

Głos na temat Lords of the Fallen 2 zabrał Marek Tymiński, czyli prezes CI Games. Ten we wpisie opublikowanym w serwisie X złożył obietnicę związaną z walką w nadchodzącym soulslike’u. Według jego słów, gra doczekać ma się czegoś, czego nigdy dotąd w tym gatunku nie widziano. To mocne słowa, szczególnie że mówimy o tym samym rodzaju produkcji, do którego należą też m.in. seria Souls, Sekiro, Elden Ring czy Lies of P. Z drugiej strony postawienie na coś faktycznie oryginalnego może być ogromną wartością dodaną. Szczególnie że to “coś” ma działać na wszystkich obecnych w LotF 2 przeciwników, z którymi przyjdzie się nam mierzyć.

Jak zapewnia Tymiński, ci, którzy już rzeczoną funkcję widzieli, są nią zachwyceni:

Lords of the Fallen otrzyma zupełnie nową funkcję związaną z walką, jakiej nigdy wcześniej nie widziano w grach typu soulslike. Działa ona na wszystkich przeciwników, w tym na bossów.

Opinie – zarówno te wewnętrzne, jak i od graczy – są znakomite. Kształtujemy ten pełnoprawny sequel w oparciu o wszystko, co od Was usłyszeliśmy, oraz o wszelkie przekazane przez Was uwagi (wliczając w to recenzje na Steamie), aby uczynić z gry wyraźny krok naprzód względem poprzedniej części. Bądźcie czujni.

Lords of the Fallen 2 to kontynuacja gry wydanej jeszcze w 2023 roku. Przypomnijmy, że poprzednie Lords of the Fallen, chociaż odniosło sukces sprzedażowy, spotkało się z mieszanymi opiniami. I to na tyle, że w pewnym momencie twórcy wypuścili nawet łatkę pod szumną nazwą Lords of the Fallen 2.0. Jeżeli zaś chodzi o sequel, ten ma ukazać się w tym roku – na PC wyłącznie na Epic Games Store. Niedawno jeden z twórców pracujących przy grze ujawnił, iż ta rzekomo ma zostać wydana w sierpniu 2026. Z drugiej strony samo CI Games przyznało, iż w razie konieczności bierze nawet pod uwagę opóźnienie premiery do 2027 roku.

Źródło:https://tech4gamers.com/lords-of-the-fallen-2-combat-feature/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

