Nowy soulslike krakowskiego studia na pokazie. Twórcy udostępnili materiał z rozgrywki

Mikołaj Berlik
2026/04/09 19:00
Valor Mortis od twórców serii Ghostrunner zaprezentowany.

Podczas wydarzenia Triple-i, krakowskie studio One More Level (twórcy serii Ghostrunner) wspólnie z wydawcą Lyrical Games, zaprezentowało świeży materiał z nadchodzącej produkcji Valor Mortis. Ten mroczny, pierwszoosobowy soulslike osadzony w czasach wojen napoleońskich zapowiada się na jedną z najciekawszych polskich premier tego roku.

Valor Mortis – nagranie z gameplayem

Najnowszy zwiastun skupia się na rozszerzeniu możliwości bojowych i mobilnych głównego bohatera. Twórcy zaprezentowali nową broń białą, czyli rapiera, która oferuje zupełnie inny styl szermierki niż znana wcześniej szabla. Walka rapierem ma być bardziej precyzyjna i dynamiczna. Nie zabrakło też haka z linką, co jest ukłonem w stronę fanów Ghostrunnera. William otrzymał umiejętność przyciągania się do odległych punktów, co pozwoli na płynne przemieszczanie się po zrujnowanych miastach, mostach i murach, a także na docieranie do ukrytych przejść.

Jesteś Williamem, żołnierzem Wielkiej Armii, którego przywrócono do życia z grobu na polu bitwy. Jednak Europa, w której się budzisz, nie jest tą, za którą poświęciłeś się. Kontynent ogarnia teraz tajemnicza plaga, a ty odrodziłeś się z jej niszczycielską mocą pulsującą w twoich żyłach.

Materiał wideo zabiera nas do lokacji, które pokazują skalę horroru wojny. Akcja Valor Mortis toczyć się będzie zarówno na otwartych polach bitew, jak i w klaustrofobicznych podziemiach miast opanowanych przez armię Napoleona. Zobaczyliśmy nową wersję Wiecznego Gwardzisty w złotej masce, którego ramię zostało zmutowane przez tajemniczą substancję – neftoglobinę.

Po raz pierwszy pokazano potężne monstrum, które gracze spotkają w podziemnych kanałach. Walka z nim Osieroconym ma być sprawdzianem umiejętności walki w bliskim kontakcie.

Studio One More Level oficjalnie potwierdziło przybliżoną datę wydania Valor Mortis. Ma to nastąpić jesienią tego roku. Tytuł powstaje z myślą o PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 19:32

Jedna z moich oczekiwanych gier, wygląda to prze super: mroczny, brudny i brutalny świat z również taką walką. Żeby tylko dowieźli z optymalizacją, jakością zadań/fabuły i walkami z bossami i jest hit.




