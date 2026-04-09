Nowy soulslike krakowskiego studia na pokazie. Twórcy udostępnili materiał z rozgrywki

Valor Mortis od twórców serii Ghostrunner zaprezentowany.
Podczas wydarzenia Triple-i, krakowskie studio One More Level (twórcy serii Ghostrunner) wspólnie z wydawcą Lyrical Games, zaprezentowało świeży materiał z nadchodzącej produkcji Valor Mortis. Ten mroczny, pierwszoosobowy soulslike osadzony w czasach wojen napoleońskich zapowiada się na jedną z najciekawszych polskich premier tego roku.
Valor Mortis – nagranie z gameplayem
Najnowszy zwiastun skupia się na rozszerzeniu możliwości bojowych i mobilnych głównego bohatera. Twórcy zaprezentowali nową broń białą, czyli rapiera, która oferuje zupełnie inny styl szermierki niż znana wcześniej szabla. Walka rapierem ma być bardziej precyzyjna i dynamiczna. Nie zabrakło też haka z linką, co jest ukłonem w stronę fanów Ghostrunnera. William otrzymał umiejętność przyciągania się do odległych punktów, co pozwoli na płynne przemieszczanie się po zrujnowanych miastach, mostach i murach, a także na docieranie do ukrytych przejść.
Jesteś Williamem, żołnierzem Wielkiej Armii, którego przywrócono do życia z grobu na polu bitwy. Jednak Europa, w której się budzisz, nie jest tą, za którą poświęciłeś się. Kontynent ogarnia teraz tajemnicza plaga, a ty odrodziłeś się z jej niszczycielską mocą pulsującą w twoich żyłach.
Materiał wideo zabiera nas do lokacji, które pokazują skalę horroru wojny. Akcja Valor Mortis toczyć się będzie zarówno na otwartych polach bitew, jak i w klaustrofobicznych podziemiach miast opanowanych przez armię Napoleona. Zobaczyliśmy nową wersję Wiecznego Gwardzisty w złotej masce, którego ramię zostało zmutowane przez tajemniczą substancję – neftoglobinę.
Po raz pierwszy pokazano potężne monstrum, które gracze spotkają w podziemnych kanałach. Walka z nim Osieroconym ma być sprawdzianem umiejętności walki w bliskim kontakcie.
Studio One More Level oficjalnie potwierdziło przybliżoną datę wydania Valor Mortis. Ma to nastąpić jesienią tego roku. Tytuł powstaje z myślą o PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.