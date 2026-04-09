Nowy soulslike krakowskiego studia na pokazie. Twórcy udostępnili materiał z rozgrywki

Podczas wydarzenia Triple-i, krakowskie studio One More Level (twórcy serii Ghostrunner) wspólnie z wydawcą Lyrical Games, zaprezentowało świeży materiał z nadchodzącej produkcji Valor Mortis. Ten mroczny, pierwszoosobowy soulslike osadzony w czasach wojen napoleońskich zapowiada się na jedną z najciekawszych polskich premier tego roku.

Valor Mortis – nagranie z gameplayem

Najnowszy zwiastun skupia się na rozszerzeniu możliwości bojowych i mobilnych głównego bohatera. Twórcy zaprezentowali nową broń białą, czyli rapiera, która oferuje zupełnie inny styl szermierki niż znana wcześniej szabla. Walka rapierem ma być bardziej precyzyjna i dynamiczna. Nie zabrakło też haka z linką, co jest ukłonem w stronę fanów Ghostrunnera. William otrzymał umiejętność przyciągania się do odległych punktów, co pozwoli na płynne przemieszczanie się po zrujnowanych miastach, mostach i murach, a także na docieranie do ukrytych przejść.