Vapor World wygląda jak Lies of P w 2D. Demo już czeka

Maciej Petryszyn
2026/04/23 21:46
Mamo, możemy mieć Lies of P? Mamy Lies of P w domu. Tymczasem Lies of P w domu...

Oglądając Vapor World: Over The Mind trudno nie mieć skojarzeń z mroczna produkcją o Pinokiu. Na wielu płaszczyznach.

Vapor World: Over The Mind
Vapor World: Over The Mind

Lies of P w domu

Wszak już główny bohater jako żywo przypomina dzieło Dżepetta, które chciało być prawdziwym chłopcem. Również sama stylistyka gry pod pewnymi względami może budzić skojarzenia właśnie z Lies of P. Zresztą, Vapor World: Over The Mind, niczym np. Blasphemous, mocno idzie w gatunek souls-like’ów, aczkolwiek z akcją dziejącą się jedynie w dwóch wymiarach. Tytuł ukaże się w 2. kwartale tego roku, ale już teraz można wypróbować demo i przekonać się, czy jest na co czekać.

Staw czoła najmroczniejszemu snowi pełnemu niewyobrażalnych niebezpieczeństw
W desperackiej próbie ratowania ludzkości naznaczonej ranami, powołano do życia tajny projekt Vapor World. Ta maszyna umożliwiła ludziom wyprawę do krainy snów, utkanej z tkanki ich własnych myśli. Nikt jednak nie mógł przypuszczać, jak złowrogi cień rzuci ten wielki wynalazek.

Spowity tajemnicą chłopiec, który stracił pamięć, znalazł się sam w samym sercu tego mrocznego snu. Czy zdołasz rozwikłać ukryte sekrety tego dziwnego świata i powrócić do rzeczywistości?

Pokonuj przeciwników zwanych traumami i mierz się z coraz trudniejszymi bossami. To Ziarno traum (Seed of traumas) dominuje w tym koszmarze. Kiedy spotkasz bossa – Ziarno – bądź ostrożny, gdyż będzie on próbował cię odeprzeć, korzystając z wielu różnych wzorców ataków.

Obserwuj otoczenie, aby wykorzystywać kryjówki, zakradać się do wrogów i wyrywać ich rdzenie.

Eksploruj świat, by odkrywać unikalnych przeciwników i przedmioty. Używaj ich, aby uczyć się nowych umiejętności zwanych Projekcjami (Projections). Można ich używać w kombinacjach do parowania ciosów lub oślepiania wrogów. Wykorzystaj te okazje, aby z łatwością ich pokonywać.

Wspinaj się po wysokich drabinach, niszcz przeszkody blokujące ci drogę, zwisaj ze ścian i przesuwaj określone obiekty, które pomogą ci w podróży.

Wszystko zostało narysowane ręcznie: od postaci, przez tła, aż po przeciwników. To świat 2D z poczuciem przestrzeni, uzyskany dzięki zastosowaniu dynamicznej perspektywy.

Vapor World: Over The Mind
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112