Vapor World wygląda jak Lies of P w 2D. Demo już czeka

Staw czoła najmroczniejszemu snowi pełnemu niewyobrażalnych niebezpieczeństw

W desperackiej próbie ratowania ludzkości naznaczonej ranami, powołano do życia tajny projekt Vapor World. Ta maszyna umożliwiła ludziom wyprawę do krainy snów, utkanej z tkanki ich własnych myśli. Nikt jednak nie mógł przypuszczać, jak złowrogi cień rzuci ten wielki wynalazek.

Spowity tajemnicą chłopiec, który stracił pamięć, znalazł się sam w samym sercu tego mrocznego snu. Czy zdołasz rozwikłać ukryte sekrety tego dziwnego świata i powrócić do rzeczywistości?

Pokonuj przeciwników zwanych traumami i mierz się z coraz trudniejszymi bossami. To Ziarno traum (Seed of traumas) dominuje w tym koszmarze. Kiedy spotkasz bossa – Ziarno – bądź ostrożny, gdyż będzie on próbował cię odeprzeć, korzystając z wielu różnych wzorców ataków.

Obserwuj otoczenie, aby wykorzystywać kryjówki, zakradać się do wrogów i wyrywać ich rdzenie.

Eksploruj świat, by odkrywać unikalnych przeciwników i przedmioty. Używaj ich, aby uczyć się nowych umiejętności zwanych Projekcjami (Projections). Można ich używać w kombinacjach do parowania ciosów lub oślepiania wrogów. Wykorzystaj te okazje, aby z łatwością ich pokonywać.

Wspinaj się po wysokich drabinach, niszcz przeszkody blokujące ci drogę, zwisaj ze ścian i przesuwaj określone obiekty, które pomogą ci w podróży.

Wszystko zostało narysowane ręcznie: od postaci, przez tła, aż po przeciwników. To świat 2D z poczuciem przestrzeni, uzyskany dzięki zastosowaniu dynamicznej perspektywy.