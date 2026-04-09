Stworzenie jednej z najlepiej ocenianych gier w tym roku ich nie uratowało. Smutny koniec zespołu od The First Berserker: Khazan

Co dalej z twórcami świetnego soulslike’a?

Mimo pozytywnych recenzji i pochwał ze strony prezesa firmy Nexon, przyszłość autorów The First Berserker: Khazan maluje się w ciemnych barwach – przynajmniej jeśli chodzi o dalsze działania związane z projektem. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, zespół odpowiedzialny za ten tytuł został praktycznie rozwiązany, a jego członkowie oddelegowani do innych zadań. The First Berserker: Khazan – rozczarowująca sprzedaż powodem zmian Z raportu serwisu Yonhap News wynika, że pracownicy studia Neople zostali przeniesieni do innych projektów w ramach struktur firmy matki – Nexonu. Oficjalnym powodem tej decyzji jest niezadowalająca sprzedaż gry, która nie sprostała oczekiwaniom finansowym wydawcy.

Choć Neople twierdzi, że nie oznacza to formalnego rozwiązania ekipy, w praktyce specjaliści pracujący nad Khazanem zasilili teraz inne produkcje. Decyzja o reorganizacji zapadła zaledwie kilka dni po tym, jak prezes Nexonu, Junghun Lee, publicznie chwalił grę podczas briefingu rynkowego. Lee twierdził wówczas, że Khazan udowodnił potencjał marki Dungeon & Fighter na rynkach globalnych. Jednym z czynników wpływających na słabe wyniki sprzedaży miały być komplikacje i opóźnienia związane z premierą tytułu na kluczowym rynku chińskim.

Recenzenci zauważają, że gra miała solidne podstawy, które mogły zostać rozwinięte w kontynuacji poprawiającej błędy pierwowzoru (np. słabszy projekt poziomów). Rozwiązanie zespołu czyni powstanie "dwójki" praktycznie niemożliwym. Nexon skupia teraz uwagę na innych tytułach z uniwersum D&F, takich jak Project Overkill (sieciowe RPG akcji) oraz Vindictus: Defying Fate, który ma oferować dynamiczny system walki oparty na kontrach i unikach. Wydawca podkreśla, że mimo niższych przychodów w pierwszym kwartale, gra zrealizowała swój strategiczny cel, jakim było wprowadzenie marki Dungeon & Fighter do świadomości zachodnich graczy. Wydaje się jednak, że cena tego "pierwszego kroku" okazała się dla zespołu deweloperskiego bardzo wysoka. Przypomnijmy, że The First Berserker: Khazan jest wciąż dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.