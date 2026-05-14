Jeden z największych hitów SkyShowtime powróci z drugim sezonem. Znamy termin premiery

Nowe odcinki zadebiutują jeszcze w tym roku na platformie.

Fani serialu Strefa gangsterów mogą odetchnąć z ulgą. Reżyser Guy Ritchie potwierdził, że drugi sezon kryminalnej produkcji z Tomem Hardym w roli głównej zadebiutuje jeszcze przed końcem 2026 roku. Strefa gangsterów – termin premiery drugiego sezonu serialu od Guya Ritchiego Pierwszy sezon okazał się ogromnym sukcesem platformy Paramount+ i SkyShowtime. Serial zaliczył największy globalny debiut w historii serwisu, dlatego informacje o kontynuacji od dawna budziły duże zainteresowanie widzów. W czasach, gdy na nowe sezony popularnych produkcji trzeba często czekać dwa, a nawet trzy lata, wiadomość przekazana przez Ritchiego jest wyjątkowo optymistyczna.

Prace na planie do drugiego sezonu zakończyły się nieco ponad miesiąc temu. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, twórca potwierdził, że serial trafi na ekrany jeszcze w tym roku. Zakończyliśmy już naszą część prac, więc finalizujemy cały serial. Wkrótce pojawi się drugi sezon Dżentelmenów, jeszcze przed końcem roku. Myślę, że mamy kilka projektów. Strefa gangsterów ukaże się przed końcem roku, podobnie jak Dżentelmeni. Jest też Wife & Dog. W sumie trzy lub cztery produkcje zadebiutują jeszcze przed końcem roku.

GramTV przedstawia:

Słowa Ritchiego sugerują, że Strefa gangsterów znajduje się już na ostatnim etapie postprodukcji. To oznacza, że premiera w 2026 roku jest bardzo realna, a ryzyko przesunięcia debiutu na 2027 rok jest niskie. Pierwszy sezon powstawał w niezwykle szybkim tempie. Zdjęcia zakończono zaledwie cztery dni przed premierą. Tym razem twórcy dysponują znacznie większym zapasem czasu, co powinno przełożyć się na jeszcze lepszą jakość końcowego efektu. Drugi sezon zapowiada się na znacznie bardziej widowiskowo. Debiutancka odsłona koncentrowała się głównie na konflikcie rodzin Harriganów i Stevensonów, jedynie sygnalizując szerszy, międzynarodowy charakter świata przestępczego. Po wydarzeniach z finału historia ma pokazać pełniejszy obraz kryminalnego imperium, a szczególną rolę odegra Kat McAllister, która planuje zemstę na Harry da Souza.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.