MOUSE: P.I. For Hire już się zwróciło. Mysi detektyw zaczyna zarabiać

Niepozorna produkcja, która wydawała się jedynie ciekawostką, notuje kolejny sukces. Mysi detektyw triumfuje.
Wydane miesiąc temu MOUSE: P.I. For Hire on Steam zaliczyło bardzo udane wejście na rynek. Jego twórcy zdecydowanie mogą być zadowoleni.
Koszty zwrócone – czas zarabiać
MOUSE: P.I. For Hire powstawało przez kilka lat, bo projekt zapowiedziano jeszcze w 2024 roku. Ostatecznie polskie studio Fumi Games oraz PlaySide Studios, pochodzący z Australii wydawca, wypuścili produkcję na rynek w połowie kwietnia 2026. I cóż – zarówno branżowe media, jak i sami gracze przyjęli tytuł bardzo ciepło. I chociaż nie wiemy, ile konkretnie kosztowało stworzenie gry o Jacku Pepperze, to możemy mieć pewność co do jednego. W najnowszym raporcie finansowym opublikowanym przez PlaySide ogłoszono, iż poniesione koszty zdążyły się już zwrócić. Od teraz studio i wydawca zaczęli zarabiać.
Przy tej okazji wypowiedział się Benn Skender, dyrektor generalny PlaySide:
Dalsze świetne wyniki MOUSE: P.I. For Hire są niezwykle satysfakcjonujące i stanowią odzwierciedlenie siły tej marki, wysokiej jakości oraz wytrwałości w działaniach wszystkich zespołów, a także głębokiego zaangażowania graczy i społeczności, które obserwujemy na każdej platformie. Podniesienie prognoz przychodów na rok obrotowy 2026 wynika zarówno z trajektorii premiery tego tytułu, jak i z naszego zaufania do jego stałych wyników komercyjnych. Pozostajemy skupieni na wspieraniu tego projektu w trakcie całego cyklu jego życia, jednocześnie kontynuując realizację naszego szerszego planu wydawniczego i produkcyjnego dla Game of Thrones: War for Westeros, franczyzy Dumb Ways oraz gry Dew.
W tym samym raporcie ujawniono, że MOUSE: P.I. For Hire znalazło już około 730 tysiące nabywców na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Przypomnijmy, że w tym roku mają ukazać się też wydania na platformy poprzedniej generacji, tj. PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Według szacunków przełożyło się to na sprzedaż brutto na poziomie 21,4 milionów dolarów oraz przychody netto wynoszące 13 milionów dolarów. Warto też wspomnieć, że w pewnym momencie gra dotarła na 4. miejsce listy bestsellerów Steama.
