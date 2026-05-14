MOUSE: P.I. For Hire już się zwróciło. Mysi detektyw zaczyna zarabiać

Wydane miesiąc temu MOUSE: P.I. For Hire on Steam zaliczyło bardzo udane wejście na rynek. Jego twórcy zdecydowanie mogą być zadowoleni.

Koszty zwrócone – czas zarabiać

MOUSE: P.I. For Hire powstawało przez kilka lat, bo projekt zapowiedziano jeszcze w 2024 roku. Ostatecznie polskie studio Fumi Games oraz PlaySide Studios, pochodzący z Australii wydawca, wypuścili produkcję na rynek w połowie kwietnia 2026. I cóż – zarówno branżowe media, jak i sami gracze przyjęli tytuł bardzo ciepło. I chociaż nie wiemy, ile konkretnie kosztowało stworzenie gry o Jacku Pepperze, to możemy mieć pewność co do jednego. W najnowszym raporcie finansowym opublikowanym przez PlaySide ogłoszono, iż poniesione koszty zdążyły się już zwrócić. Od teraz studio i wydawca zaczęli zarabiać.