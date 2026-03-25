Lords of the Fallen 2 zaprasza do mrocznego świata Umbral. Zobaczcie nowy zwiastun

CI Games przypomina graczom o nadchodzącej odsłonie serii Lords of the Fallen.
Kilka dni temu CI Games pochwaliło się nowymi wynikami sprzedaży Lords of the Fallen. Dzisiaj natomiast polska firma postanowiła przypomnieć graczom o nadchodzącej odsłonie serii. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer Lords of the Fallen 2.
Nowy zwiastun Lords of the Fallen 2 prezentuje krainę Umbral
Najnowszy zwiastun Lords of the Fallen 2 zabiera graczy w podróż po mrocznym świecie Umbral. Udostępnione fragmenty rozgrywki – pochodzące z wersji alfa – pokazują, jakich „atrakcji” należy spodziewać się w krainie umarłych. Na kanale CI Games na YouTube opublikowano również kolejny odcinek serii „Lifting the Veil”, w którym twórcy opowiadają nieco szerzej o wspomnianym królestwie.
Kraina po krainie, naród po narodzie, mrok Umbral pochłaniał wszystko na swojej drodze. Teraz, wieki później, przetrwało tylko jedno Królestwo – święta kraina, otoczona pradawną mocą. A przynajmniej tak tylko się wydawało…Uprowadzona przez samych Bogów ludzkość została porzucona na pastwę ciemności – opuszczona i bezbronna. Jeśli ta siła nie zostanie przywrócona, cień śmierci pochłonie wszystkich. Ale jak zabić... nieśmiertelnego? – czytamy w opisie gry.
Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa gra CI Games ma zadebiutować na wymienionych platformach jeszcze w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak obecnie znana.