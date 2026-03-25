Zaloguj się lub Zarejestruj

Lords of the Fallen 2 zaprasza do mrocznego świata Umbral. Zobaczcie nowy zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2026/03/25 18:15
1
0

CI Games przypomina graczom o nadchodzącej odsłonie serii Lords of the Fallen.

Kilka dni temu CI Games pochwaliło się nowymi wynikami sprzedaży Lords of the Fallen. Dzisiaj natomiast polska firma postanowiła przypomnieć graczom o nadchodzącej odsłonie serii. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer Lords of the Fallen 2.

Nowy zwiastun Lords of the Fallen 2 prezentuje krainę Umbral

Najnowszy zwiastun Lords of the Fallen 2 zabiera graczy w podróż po mrocznym świecie Umbral. Udostępnione fragmenty rozgrywki – pochodzące z wersji alfa – pokazują, jakich „atrakcji” należy spodziewać się w krainie umarłych. Na kanale CI Games na YouTube opublikowano również kolejny odcinek serii „Lifting the Veil”, w którym twórcy opowiadają nieco szerzej o wspomnianym królestwie.

Kraina po krainie, naród po narodzie, mrok Umbral pochłaniał wszystko na swojej drodze. Teraz, wieki później, przetrwało tylko jedno Królestwo – święta kraina, otoczona pradawną mocą. A przynajmniej tak tylko się wydawało…Uprowadzona przez samych Bogów ludzkość została porzucona na pastwę ciemności – opuszczona i bezbronna. Jeśli ta siła nie zostanie przywrócona, cień śmierci pochłonie wszystkich. Ale jak zabić... nieśmiertelnego? – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa gra CI Games ma zadebiutować na wymienionych platformach jeszcze w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/lords-of-the-fallen-ii-umbral-gameplay-trailer

Tagi:

News
trailer
zwiastun
gameplay trailer
CI Games
action-RPG
fantasy
TPP
Lords of the Fallen 2
soulslike
fragmenty rozgrywki
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
garfieldgarfield
Gramowicz
Dzisiaj 19:18

Oby zoptymalizowali grę!!!




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112