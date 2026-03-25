Lords of the Fallen 2 zaprasza do mrocznego świata Umbral. Zobaczcie nowy zwiastun

Kilka dni temu CI Games pochwaliło się nowymi wynikami sprzedaży Lords of the Fallen. Dzisiaj natomiast polska firma postanowiła przypomnieć graczom o nadchodzącej odsłonie serii. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer Lords of the Fallen 2.

Nowy zwiastun Lords of the Fallen 2 prezentuje krainę Umbral

Najnowszy zwiastun Lords of the Fallen 2 zabiera graczy w podróż po mrocznym świecie Umbral. Udostępnione fragmenty rozgrywki – pochodzące z wersji alfa – pokazują, jakich „atrakcji” należy spodziewać się w krainie umarłych. Na kanale CI Games na YouTube opublikowano również kolejny odcinek serii „Lifting the Veil”, w którym twórcy opowiadają nieco szerzej o wspomnianym królestwie.