Dziś premiera Lords of the Fallen. Problemy z optymalizacją na Xbox Series X/S

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun Lords of the Fallen . W sieci pojawiła się również interesująca infografika poświęcona nowej produkcji CI Games i Hexworks . Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniany tytuł debiutuje na rynku. Niestety nie wszystko poszło po myśli twórców. Lords of the Fallen może co prawda pochwalić się niezłymi recenzjami, ale optymalizacja – szczególnie na jednej z platform – pozostawia wiele do życzenia.

CI Games i Hexworks zapewniają, że pracują nad stosownymi poprawkami, które pozwolą posiadaczom konsol Microsoftu w pełni cieszyć się rozgrywką w Lords of the Fallen. Niestety użytkownicy Xbox Series X i Xbox Series S muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ aktualizacja poprawiająca działanie tytułu na wymienionych platformach zostanie udostępniona dopiero za kilka dni.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest od dziś wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

Wczytywanie ramki mediów.