Potężna aktualizacja Path of Exile 2. Dawn of the Hunt przyniesie masę zmian i nowości

W pierwszej połowie marca poznaliśmy datę premiery aktualizacji do Path of Exile 2, opatrzonej numerem 0.2.0 . Debiut zaplanowany jest na przyszły tydzień, w związku z czym poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące łatki. Gracze mogą spodziewać się masy nowej zawartości.

Path of Exile 2 Dawn of the Hunt – deweloperzy ujawniają listę zmian i nowości

Path of Exile 2 Dawn of the Hunt wprowadza do gry nowe klasy Ascendancy. Wśród nich znajduje się Ritualist (Huntress), Amazon (Huntress), Smith of Kitava (Warrior), Tactician (Mercenary) oraz Lich (Witch). Ponadto gracze otrzymają nowe umiejętności:

Raise Spectre – pozwala uwięzić i przyzwać dusze niemal każdego potwora w grze. Dzięki setkom wariantów potworów w Path of Exile 2 gracze mogą spodziewać się nieskończonych eksperymentów w poszukiwaniu idealnej armii nieumarłych.

Summon Rhoa – przywołuje Rhoa, aby walczył u boku gracz lub pozwala go dosiąść, aby poruszać się z pełną prędkością podczas ataku. Należy jednak uważać, gdyż otrzymanie zbyt dużych obrażeń może zrzucić cię z wierzchowca, narażając na brutalny los.

Duży nacisk w aktualizacji położono na rozbudowę endgame'u. Dodano ponad sto unikalnych przedmiotów, zapewniając graczom na wysokich poziomach jeszcze więcej łupów do zdobycia. Wprowadzono również nowe narzędzia do craftingu jako nagrody w wielu obszarach gry.