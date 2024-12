Lords of the Fallen z coraz lepszymi opiniami. Tytuł doczekał się aktualizacji na podstawie próśb społeczności

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o wsparciu Lords of the Fallen dla PlayStation 5 Pro. Jak widzimy, twórcy wciąż pracują nad rozwojem tytułu z 2023 roku. Na Steamie udostępniono wpis, w którym możemy przeczytać o najnowszych wprowadzonych zmianach. Warto dodać, że produkcja jest przeceniona na Steamie - do szóstego grudnia grę możemy nabyć w wersji deluxe z 60 procentową obniżką, czyli za 111,99 złotych.

Lords of the Fallen - RPG z kolejnym updatem

Twórcy Lords of the Fallen podzielili się zmianami, jakie pojawiły się w ramach aktualizacji 1.6.49. Oto pełna lista nowości: