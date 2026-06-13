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Lords of the Fallen 2 i kolejny gameplay trailer. Broni będzie pod dostatkiem

Mikołaj Ciesielski
2026/06/13 11:15
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CI Games dzieli się kolejnymi ujęciami ze swojej produkcji.

W tym tygodniu zapowiedziano, że Lords of the Fallen 2 trafi również na Nintendo Switch 2. Nieco wcześniej produkcja CI Games pojawiła się na Summer Game Fest 2026. Polska firma nie zwalnia jednak tempa i opublikowała jeszcze jeden zwiastun nadchodzącej kontynuacji Lords of the Fallen z 2023 roku.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

Nowy gameplay Lords of the Fallen 2 skupia się na prezentacji broni

Najnowszy zwiastun Lords of the Fallen 2 trwa nieco ponad dwie minuty i skupia się na tym, co w grach tego typu jest najważniejsze, czyli walce. Wspomniany materiał wideo składa się w całości z fragmentów rozgrywki i pozwala przyjrzeć się różnego rodzaju broniom dostępnym w produkcji CI Games. Trailer pokazuje również wymagających przeciwników, którym gracze stawią czoła podczas zabawy.

Stań do intensywnych starć w stylu soulslike, w których liczy się każda sekunda i każde uderzenie dzięki szybkiemu, płynnemu i agresywnemu systemowi walki. Nieważne, czy władasz mieczem, magią, pięścią czy strzałą – eksperymentuj z niezliczonymi połączeniami technik, aby zakończyć każde niepowtarzalne starcie z przeciwnikiem krwawą egzekucją – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen 2 zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na rynku jesienią 2026 roku. CI Games nie ujawniło jednak jeszcze konkretnej daty premiery.

Źródło:https://gamingbolt.com/lords-of-the-fallen-2-showcases-katanas-magic-and-bare-fisted-combat-in-new-gameplay

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
gameplay trailer
CI Games
TPP
Lords of the Fallen 2
soulslike
fragmenty rozgrywki
Hexworks
RPG akcji
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
Lukasz_Nie_Kukasz_Tm
Gramowicz
Dzisiaj 13:20

Czekam

Mam Lords Of The Fallen 2014 2023 więc tą część must have,oby optymalizacjabyła na start dopracowana.Lies Of P też czeka




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112