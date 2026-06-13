Lords of the Fallen 2 i kolejny gameplay trailer. Broni będzie pod dostatkiem

W tym tygodniu zapowiedziano, że Lords of the Fallen 2 trafi również na Nintendo Switch 2. Nieco wcześniej produkcja CI Games pojawiła się na Summer Game Fest 2026. Polska firma nie zwalnia jednak tempa i opublikowała jeszcze jeden zwiastun nadchodzącej kontynuacji Lords of the Fallen z 2023 roku.

Nowy gameplay Lords of the Fallen 2 skupia się na prezentacji broni

Najnowszy zwiastun Lords of the Fallen 2 trwa nieco ponad dwie minuty i skupia się na tym, co w grach tego typu jest najważniejsze, czyli walce. Wspomniany materiał wideo składa się w całości z fragmentów rozgrywki i pozwala przyjrzeć się różnego rodzaju broniom dostępnym w produkcji CI Games. Trailer pokazuje również wymagających przeciwników, którym gracze stawią czoła podczas zabawy.