Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy dostają zwiastun 3. sezonu. Wiemy kto będzie głosem Balroga

Produkcja Amazon MGM Studios, Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, otrzymała pierwszy zwiastun trzeciego sezonu.
Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun 3. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Materiał został pokazany podczas panelu produkcji na San Diego Comic-Con, gdzie ujawniono również, kto użyczy głosu legendarnemu Balrogowi.
Mamy pierwszy zwiastun 3. sezonu Pierścieni Władzy
Przy okazji zwiastuna, Amazon opublikował także oficjalny opis fabuły nadchodzącego sezonu:
Akcja trzeciego sezonu rozgrywa się u szczytu wojny elfów z Sauronem, gdy Mroczny Władca dąży do wykucia Jedynego Pierścienia, który zapewni mu przewagę niezbędną do zwycięstwa w wojnie, podporządkowania sobie wszystkich ludów swojej woli i ostatecznego zawładnięcia całym Śródziemiem.
Nowa odsłona skupi się więc na jednym z najważniejszych wydarzeń Drugiej Ery Śródziemia, czyli na konflikcie pomiędzy elfami, a Sauronem oraz procesie powstawania Jedynego Pierścienia. Podczas prezentacji na San Diego Comic-Con potwierdzono również, że Simon Pegg dołączył do obsady serialu. Aktor użyczy głosu Balrogowi, czyli potężnemu demonowi ognia i cienia, przedstawionemu jako ogromna istota zbudowana z magmy, która ma pomóc Sauronowi w wykuciu Jedynego Pierścienia.
W trzecim sezonie powrócą znani bohaterowie, grani przez Charlie'ego Vickersa, Morfydd Clark, Roberta Aramayo, Ismaela Cruza Córdovę, Charlesa Edwardsa, Roberta Strange'a oraz Markellę Kavenagh. Do obsady dołączyli również nowi aktorzy, w tym gwiazda Stranger Things Jamie Campbell Bower, a także Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla oraz Adam Young.
GramTV przedstawia:
Serial rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami przedstawionymi we Władcy Pierścieni oraz Hobbicie i opowiada o wykuciu Pierścieni Władzy oraz powrocie Saurona do Śródziemia. Za realizację trzeciego sezonu ponownie odpowiadają showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay, którzy pełnią również funkcje producentów wykonawczych. W gronie producentów znaleźli się także Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell oraz reżyserka Charlotte Brandstrom. Za reżyserię odcinków odpowiadają Charlotte Brandstrom, Sanaa Hamri i Stefan Schwartz, z których każdy wyreżyseruje kilka epizodów nadchodzącego sezonu. Producentem został Matthew Penry-Davey, a funkcje współproducentów pełnią Ally O'Leary, Tim Keene oraz Andrew Lee.
Premiera pierwszego zwiastuna zbiega się z obchodami 25. rocznicy filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia w reżyserii Petera Jacksona. Z okazji srebrnego jubileuszu Fathom Entertainment oraz Warner Bros. ponownie wprowadziły do kin w styczniu rozszerzone wersje wszystkich trzech filmów kultowej trylogii.
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