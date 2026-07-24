Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy dostają zwiastun 3. sezonu. Wiemy kto będzie głosem Balroga

Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun 3. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Materiał został pokazany podczas panelu produkcji na San Diego Comic-Con, gdzie ujawniono również, kto użyczy głosu legendarnemu Balrogowi.

Akcja trzeciego sezonu rozgrywa się u szczytu wojny elfów z Sauronem, gdy Mroczny Władca dąży do wykucia Jedynego Pierścienia, który zapewni mu przewagę niezbędną do zwycięstwa w wojnie, podporządkowania sobie wszystkich ludów swojej woli i ostatecznego zawładnięcia całym Śródziemiem.

Nowa odsłona skupi się więc na jednym z najważniejszych wydarzeń Drugiej Ery Śródziemia, czyli na konflikcie pomiędzy elfami, a Sauronem oraz procesie powstawania Jedynego Pierścienia. Podczas prezentacji na San Diego Comic-Con potwierdzono również, że Simon Pegg dołączył do obsady serialu. Aktor użyczy głosu Balrogowi, czyli potężnemu demonowi ognia i cienia, przedstawionemu jako ogromna istota zbudowana z magmy, która ma pomóc Sauronowi w wykuciu Jedynego Pierścienia.

W trzecim sezonie powrócą znani bohaterowie, grani przez Charlie'ego Vickersa, Morfydd Clark, Roberta Aramayo, Ismaela Cruza Córdovę, Charlesa Edwardsa, Roberta Strange'a oraz Markellę Kavenagh. Do obsady dołączyli również nowi aktorzy, w tym gwiazda Stranger Things Jamie Campbell Bower, a także Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla oraz Adam Young.