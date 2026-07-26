Wuchang: Fallen Feathers z imponującą liczbą graczy. Twórcy dziękują za wsparcie

Pod koniec kwietnia marka Wuchang: Fallen Feathers trafiła w ręce nowego właściciela. Wiele wskazuje na to, że Digital Bros (firma matka 505 Games), które przejęło pełne prawa do wspomnianego IP, podjęło bardzo dobrą decyzję. Okazuje się bowiem, że w ciągu 12 miesięcy od premiery Wuchang: Fallen Feathers przyciągnęło do siebie naprawdę dużą liczbę graczy.

Od premiery Wuchang: Fallen Feathers minął już rok. Gra nie narzekała na brak zainteresowania

Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery w Wuchang: Fallen Feathers zagrało już ponad 5 milionów graczy. 505 Games opublikowało specjalny zwiastun z okazji pierwszej rocznicy debiutu wspomnianej produkcji. Trailer znajdziecie na dole wiadomości.