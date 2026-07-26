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Wuchang: Fallen Feathers z imponującą liczbą graczy. Twórcy dziękują za wsparcie

Mikołaj Ciesielski
2026/07/26 14:00
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Gra świętuje pierwsze urodziny.

Pod koniec kwietnia marka Wuchang: Fallen Feathers trafiła w ręce nowego właściciela. Wiele wskazuje na to, że Digital Bros (firma matka 505 Games), które przejęło pełne prawa do wspomnianego IP, podjęło bardzo dobrą decyzję. Okazuje się bowiem, że w ciągu 12 miesięcy od premiery Wuchang: Fallen Feathers przyciągnęło do siebie naprawdę dużą liczbę graczy.

Wuchang: Fallen Feathers
Wuchang: Fallen Feathers

Od premiery Wuchang: Fallen Feathers minął już rok. Gra nie narzekała na brak zainteresowania

Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery w Wuchang: Fallen Feathers zagrało już ponad 5 milionów graczy. 505 Games opublikowało specjalny zwiastun z okazji pierwszej rocznicy debiutu wspomnianej produkcji. Trailer znajdziecie na dole wiadomości.

Należy podkreślić, że liczba 5 milionów graczy nie jest równoznaczna z liczbą sprzedanych egzemplarzy. Wuchang: Fallen Feathers w dniu swojej premiery trafiło bowiem w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Gra była również udostępniona w majowej ofercie PlayStation Plus.

Dziękujemy każdemu, kto zagrał w Wuchang: Fallen Feathers, wspierał nas, udostępniał grę i wierzył w nią. Osiągnięcie tego niesamowitego kamienia milowego było możliwe wyłącznie dzięki tej wspaniałej społeczności. Niezależnie od tego, czy jesteście z nami od samego początku, czy dopiero niedawno dołączyliście do naszej społeczności, odegraliście niezwykle ważną rolę w tym, że ta chwila jest tak wyjątkowa. Dziękujemy za nieustające wsparcie – czytamy w opublikowanym komunikacie.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Wuchang: Fallen Feathers zadebiutowało na rynku 24 lipca 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Mieliście okazję zapoznać się ze wspomnianym tytułem? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach.

Źródło:https://gamingbolt.com/wuchang-fallen-feathers-announces-a-5-million-player-count-to-celebrate-its-first-anniversary

Tagi:

News
505 Games
rocznica
soulslike
Wuchang: Fallen Feathers
liczba graczy
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112