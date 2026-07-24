Gundam dostaje nowe anime. Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO przeniesie nas do postapokaliptycznego świata

Uniwersum Gundam rozszerzy się o nowe postapokaliptyczne anime zatytułowane Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO.

Podczas tegorocznego San Diego Comic-Con marka Gundam oficjalnie zapowiedziała zupełnie nowy serial anime zatytułowany Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO. Produkcja zadebiutuje w 2027 roku i zabierze fanów do całkowicie nowego uniwersum, znacząco różniącego się od dotychczasowych odsłon serii. Zapowiedziano nowe anime Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO Przez lata marka Gundam wielokrotnie przedstawiała alternatywne linie czasowe i odrębne światy. Oryginalny Mobile Suit Gundam, Gundam SEED, Mobile Suit Gundam Wing czy Gundam: The Witch From Mercury rozgrywały się w różnych uniwersach, a niedawne Gundam GQuuuuuuX pokazało alternatywną historię, w której Księstwo Zeonu jako pierwsze zdobyło Gundama, całkowicie zmieniając przebieg wydarzeń. Nadchodzące RG XARX-ZERO pójdzie jednak o krok dalej, przedstawiając zupełnie nową rzeczywistość.

Za reżyserię odpowiada Kenji Kamiyama, twórca znany z takich produkcji jak Ghost in the Shell: Stand Alone Complex oraz filmu Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Tym razem zamiast kolejnej opowieści o konflikcie pomiędzy Federacją Ziemską, a Księstwem Zeonu twórcy zdecydowali się zaprezentować zupełnie nowy rozdział w historii marki. Akcja serialu rozgrywa się w uniwersum oznaczonym jako A.A. (After Apocalypse). Będzie ono pełnić rolę prequela dla nadchodzącej gry Gundam: Rogue Orbit, a jednocześnie wprowadzi element praktycznie niespotykany wcześniej w głównych odsłonach serii, a mianowicie obecność pozaziemskich cywilizacji. Bandai Namco Filmworks opublikowało również oficjalny opis fabuły nowego świata: Trzy przełomowe odkrycia przekazane przez autonomiczny międzygwiezdny obiekt pochodzący z innej galaktyki zapoczątkowały erę bezprecedensowego rozwoju ludzkości, umożliwiając jej ekspansję na cały Układ Słoneczny. Kontrola grawitacji. Komunikacja szybsza od światła. Materializacja poznawcza. Jednak niecałe dziesięć lat po odkryciu obiekt niespodziewanie wymknął się spod kontroli, tworząc agresywny, samopowielający się ekosystem. Ludzkość nazwała go Apokalipsą. Przez trzy miesiące toczyła z nim walkę na orbicie okołoziemskiej, lecz ostatecznie została zmuszona do opuszczenia Ziemi. Ten moment wyznaczył początek ery A.A. – pierwszego roku po Apokalipsie. W roku A.A. 45 dzieci urodzone na Księżycu i w kosmicznych koloniach nigdy nie zaznały życia bez Apokalipsy. Właśnie wtedy na powierzchni Księżyca budzi się chłopiec o imieniu Ray Azumi.

GramTV przedstawia:

Twórcy potwierdzili również, że wydarzenia przedstawione w anime rozgrywają się około 90 lat przed fabułą gry Gundam: Rogue Orbit, dzięki czemu serial stanie się fundamentem nowego uniwersum rozwijanego równolegle w anime i grach. Za produkcję odpowiada legendarne studio Sunrise, od lat związane z marką Gundam. Przy projekcie współpracuje także SOLA Entertainment, które ma na koncie takie produkcje jak Rick and Morty: The Anime, Lazarus oraz Rooster Fighter. Studio pracuje również nad zapowiedzianym anime Joker: Laugh Riot, poświęconym kultowemu przeciwnikowi Batmana, choć produkcja ta wciąż nie doczekała się pierwszego zwiastuna. Pierwszy zwiastun Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO zaprezentowany podczas San Diego Comic-Con daje przedsmak zupełnie nowego kierunku dla jednej z najważniejszych marek mecha. Postapokaliptyczne realia, obecność obcych form życia oraz powiązanie z nadchodzącą grą Gundam: Rogue Orbit może nakręcić naprawdę wielu fanów marki. Zobaczcie z resztą sami jak prezentuje się nadchodzące anime: