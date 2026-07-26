Nowa ekranizacja kultowego horroru Stephena Kinga nadchodzi. Mamy datę premiery

Carrie powróci tuż przed Halloween. Amazon ujawnił datę premiery nowego serialu
Zgodnie z przekazanymi informacjami Carrie zadebiutuje na platformie Prime Video już 7 października 2026 roku. Całość będzie się składać z 8 odcinków, które zostaną udostępnione widzom od razu. Wraz z datą premiery opublikowano również nowy zwiastun wspomnianej produkcji, który znajdziecie na dole wiadomości.
Twórcy zapowiadają, że nadchodząca ekranizacja kultowego horroru Stephena Kinga będzie „odważną i aktualną reinterpretację historii Carrie White”. Produkcja Amazona ma m.in. znacząco rozbudować wątek pochodzenia telekinetycznych zdolności tytułowej bohaterki. Zgodnie z zapowiedziami w nowym serialu nie zabraknie jednak najważniejszych momentów z pierwowzoru.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości Mike Flanagan pełni funkcje scenarzysty, reżysera, producenta wykonawczego i showrunnera serialu Carrie od Amazona. W tytułowej roli nowej ekranizacji kultowego horroru Stephena Kinga wystąpi natomiast Summer H. Howell, znana z Time Cut i All Fun and Games. W obsadzie znaleźli się również m.in. Samantha Sloyan jako Margaret White czy Siena Agudong jako Sue Snell.
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