Nowa ekranizacja kultowego horroru Stephena Kinga nadchodzi. Mamy datę premiery

Jakiś czas temu otrzymaliśmy garść szczegółów na temat serialowej wersji Carrie od Mike’a Flanagana. Teraz natomiast przyszedł czas na kolejną bardzo ważną informację. Prime Video ujawniło bowiem dokładną datę premiery nowej ekranizacji kultowego horroru Stephena Kinga.

Carrie powróci tuż przed Halloween. Amazon ujawnił datę premiery nowego serialu

Zgodnie z przekazanymi informacjami Carrie zadebiutuje na platformie Prime Video już 7 października 2026 roku. Całość będzie się składać z 8 odcinków, które zostaną udostępnione widzom od razu. Wraz z datą premiery opublikowano również nowy zwiastun wspomnianej produkcji, który znajdziecie na dole wiadomości.