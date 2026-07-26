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Nowa ekranizacja kultowego horroru Stephena Kinga nadchodzi. Mamy datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/07/26 12:00
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Prime Video zaprezentowało również nowy zwiastun serialu Mike'a Flanagana.

Jakiś czas temu otrzymaliśmy garść szczegółów na temat serialowej wersji Carrie od Mike’a Flanagana. Teraz natomiast przyszedł czas na kolejną bardzo ważną informację. Prime Video ujawniło bowiem dokładną datę premiery nowej ekranizacji kultowego horroru Stephena Kinga.

Nowa ekranizacja kultowego horroru Stephena Kinga nadchodzi. Mamy datę premiery

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Zgodnie z przekazanymi informacjami Carrie zadebiutuje na platformie Prime Video już 7 października 2026 roku. Całość będzie się składać z 8 odcinków, które zostaną udostępnione widzom od razu. Wraz z datą premiery opublikowano również nowy zwiastun wspomnianej produkcji, który znajdziecie na dole wiadomości.

Twórcy zapowiadają, że nadchodząca ekranizacja kultowego horroru Stephena Kinga będzie „odważną i aktualną reinterpretację historii Carrie White”. Produkcja Amazona ma m.in. znacząco rozbudować wątek pochodzenia telekinetycznych zdolności tytułowej bohaterki. Zgodnie z zapowiedziami w nowym serialu nie zabraknie jednak najważniejszych momentów z pierwowzoru.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości Mike Flanagan pełni funkcje scenarzysty, reżysera, producenta wykonawczego i showrunnera serialu Carrie od Amazona. W tytułowej roli nowej ekranizacji kultowego horroru Stephena Kinga wystąpi natomiast Summer H. Howell, znana z Time Cut i All Fun and Games. W obsadzie znaleźli się również m.in. Samantha Sloyan jako Margaret White czy Siena Agudong jako Sue Snell.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/carrie-tv-series-trailer-release-date-mike-flanagan-1236807045/

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
ekranizacja
Amazon Prime Video
Carrie
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
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