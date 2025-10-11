Little Nightmares 3 rozczarowuje graczy. Pierwsze opinie na Steam nie napawają optymizmem

Wczoraj na rynek trafiło Little Nightmares 3. Deweloperzy udostępnili z tej okazji premierowy zwiastun zachęcający do sięgnięcia po produkcję. Kooperacyjny horror został już oceniony przez dziennikarzy, a teraz przyszła pora na graczy. Niestety, na Steamie odbiór jest klasyfikowany jako „mieszany”.

Little Nightmares 3 zadebiutowało – fani podzieleni, oceny na Steamie są mieszane

Little Nightmares 3 to kooperacyjny horror stanowiący kolejną odsłonę popularnej serii. O ile pierwsza i druga część cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem, nieco inaczej jest w przypadku najnowszej gry. Na ten moment oceny na platformie Steam są bowiem „mieszane”.