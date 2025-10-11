Zaloguj się lub Zarejestruj

Little Nightmares 3 rozczarowuje graczy. Pierwsze opinie na Steam nie napawają optymizmem

Patrycja Pietrowska
2025/10/11 09:00
Nowe Little Nightmares nie podbiło serc części graczy.

Wczoraj na rynek trafiło Little Nightmares 3. Deweloperzy udostępnili z tej okazji premierowy zwiastun zachęcający do sięgnięcia po produkcję. Kooperacyjny horror został już oceniony przez dziennikarzy, a teraz przyszła pora na graczy. Niestety, na Steamie odbiór jest klasyfikowany jako „mieszany”.

Little Nightmares 3
Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 zadebiutowało – fani podzieleni, oceny na Steamie są mieszane

Little Nightmares 3 to kooperacyjny horror stanowiący kolejną odsłonę popularnej serii. O ile pierwsza i druga część cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem, nieco inaczej jest w przypadku najnowszej gry. Na ten moment oceny na platformie Steam są bowiem „mieszane”.

Gracze przede wszystkim podkreślają, że Little Nightmares 3 jest zwyczajnie za drogie. Użytkownicy Steama są też rozczarowani zbyt niskim poziomem łamigłówek i zbyt dużym podobieństwem do poprzednich gier z serii. Według sporej części recenzujących produkcja jest też bardzo krótka i nie oferuje klimatu, którego oczekiwali fani. Wiele osób zauważa również, że tytuł traci na braku opcji lokalnej kooperacji.

Pojawiają się też bardziej pozytywne opinie, chwalące między innymi grafikę czy dźwięk. Nie wszyscy też narzekają na poziom trudności zagadek, czy długość gry. Według niektórych fabuła jest interesująca a samo doświadczenie z grą jest ciekawe.

Gracie jako Low i Alone, dwójka najlepszych przyjaciół od momentu spotkania w pełnym samotności koszmarze. Każde z nich posiada swój wyjątkowy przedmiot: Low ma łuk, a Alone klucz. Wspólnie sprawniej prześlizgują się przez ukryte przejścia, podciągają się ponad potężnymi przeszkodami i pilnują się nawzajem. Niezależnie od tego, czy grasz wspólnie z kimś znajomym, czy też z pomocą SI, te dwa wyjątkowe przedmioty pomogą w postępach. Okolica obfituje w podpowiedzi i możliwości, które mogą wykorzystać dzieci obdarzone bogatą wyobraźnią. Strzały Low mogą poszybować do położonych wysoko celów, przecinać liny lub zestrzeliwać latających wrogów. Klucz Alone doskonale nadaje się do miażdżenia oszołomionych wrogów, przebijania się przez bariery i manipulowania częściami olbrzymich maszyn. – brzmi opis gry.

Na zakończenie przypomnijmy, że Little Nightmares 3 trafiło na rynek 10 października. Gra ukazała się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury naszej recenzji: Little Nightmares III - recenzja gry o wspólnym przechodzeniu przez koszmary.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

