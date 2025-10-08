Little Nightmares III - recenzja gry o wspólnym przechodzeniu przez koszmary

Na Little Nightmares III musieliśmy czekać dość długo. Z jednej strony bowiem mieliśmy wyjście Tarsier Studios ze stajni Bandai Namco, z drugiej – wiele różnych prezentacji oraz możliwości sprawdzenia gry na żywo. Powiedziałbym nawet, że za dużo, ponieważ miałem wrażenie, jakbym bardzo dużo o tej grze wiedział przed premierą i mało co jest w stanie mnie zaskoczyć w trakcie ogrywania gry do recenzji.

I niejako tak też było. Tym bardziej że Supermassive Games, które podjęło się stworzenia trzeciej części „koszmarków”, ma już delikatną wprawę za sprawą odrestaurowania pierwszej części gry do wersji Enhanced Edition. Przewagą dwóch pierwszych odsłon był również fakt, że fabularnie obie historie łączyły się o wiele łatwiej i to naturalne przejście było wręcz oczekiwane przez fanów.

Jak jest w przypadku „trójki”? Trochę tak, iż Supermassive Games zrobiło dość dobrą, rzemieślniczą robotę…, ale można mieć wrażenie, że próbowano w tym wszystkim jak najwięcej inspirować się tym, co już Tarsier stworzyło, a zabrakło pomysłów na fabularną głębię, która momentami wylewała się z ekranu w poprzednich grach.

Low i Alone przez świat koszmarków podróżowali…

Bez zdradzania przeróżnych meandrów fabularnych historia zaczyna się od podróży przez pustynię – Alone znajduje bowiem Low i powoli przemierzają kolejne miejsca wyjęte z koszmarów. Z czasem jednak dowiadujemy się coraz więcej detali na temat obu postaci, które łączą się w konkretny obraz.

Trzeba oddać Supermassive Games to, że pod względem utrzymania klimatu oraz odpowiedniego stylu artystycznego znanego z Little Nightmares udało się im to pierwszorzędnie. Nadal jest to momentami bardzo niepokojący klimat wyjęty z dziecięcych koszmarów, łączący elementy, które nie powinny wywoływać tego typu reakcji, z groteskowymi, nienaturalnymi połączeniami. Mimo wszystko czuć również, że „trójka” to mocno rzemieślnicza robota, będąca efektem chęci bezpiecznego „odpisania” tego, co już Tarsier Studios wcześniej stworzyło. Czy jest w tym coś złego? Niekoniecznie, choć myślę, że chęć niezepsucia pierwotnych założeń przełożyła się na wiele innych elementów zabawy.

Z jednej strony bowiem historia w Little Nightmares III jest mocno przewidywalna i – o ile byłem w stanie rozszyfrować pewien przekaz związany z historią Low i Alone – koniec końców nie była ona aż tak zaskakująca, jak to było w przypadku poprzednich dwóch odsłon serii. Tutaj jednak trzeba oddać fakt, iż w ich przypadku było o wiele łatwiej – obie gry się ze sobą łączyły. W przypadku „trójki”, o ile elementów wspólnych jest wiele (nawet ze „Sickly Sweet”), to prawdopodobnie celowym założeniem było niezbyt mocne związywanie wszystkiego wydarzeniami z poprzednich gier, a raczej mrugnięcie okiem tu i ówdzie. Tym bardziej że ogrywanie gry z kimś, kto nie zna głębokiego lore tego świata, jest bardziej niż prawdopodobne.

Z drugiej natomiast zdecydowanie szkoda, że Supermassive nie próbowało mocniej eksperymentować, dodając swój nowy rozdział do tego świata. Zdecydowanie wtedy mniej mówilibyśmy o odtwórczym podejściu do zadania, nawet jeśli było ono wykonane prawie że bezbłędnie, ponieważ fabularnie można było jeszcze mocniej położyć nacisk na pewne rozwiązania, które widoczne były właściwie od pierwszych minut gry.

Jednak myślę, że najbardziej interesuje was jedno – jak gra się w Little Nightmares III samemu z towarzyszem AI? Odpowiedź jest bowiem prosta – zaskakująco dobrze. Powiem nawet więcej – być może jeszcze lepiej będą się bawić ci, którzy postawią na tę formę zabawy na spokojnie.

Głównie dlatego, że sztuczna inteligencja, sterująca postacią drugiego gracza – Low lub Alone – poza może dwoma momentami, w trakcie których trzeba było rozgryźć, co zrobić, aby towarzysz odpowiednio się ustawił, wszelkie zagadki, ucieczki czy też starcia z przeciwnikami wykonywała wręcz perfekcyjnie. Oczywiście, grając razem, wiele z tych elementów znika ze względu na czynnik ludzki (no chyba, że macie tak zgrany duet, że będzie on wręcz perfekcyjny), ale jeśli mój towarzysz AI ucieka na dobre dwie długości przede mną, to musi być naprawdę dobry!