Kolejna znana gra za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Lenovo już wcześniej zapowiedziało, że w grudniu rozda dwie gry całkowicie za darmo. Pierwszą z nich jest Beat Cop, czyli popularna niezależna produkcja od studia Pixel Crow, która została wydana w marcu 2017 roku. Tytuł pozwala wcielić się w policjanta, działającego w Nowym Jorku sprzed kilku dekad. Już od godziny 19:00 na stronie Legion Gaming Community ruszy oferta z darmową grą, ale potrwa wyłącznie do wyczerpania zapasów. Warto więc będzie się pośpieszyć i zdobyć tę produkcję. Więcej szczegółów o ofercie znajdziecie poniżej.

Nowy Jork to bardziej bestia niż miasto. Odkryj jego tajemnice przemierzając najmroczniejsze zaułki jako Jack Kelly - były detektyw wrobiony w morderstwo. Zdegradowany i opuszczony przez bliskich, masz ostatnią szansę by odkryć prawdę i posprzątać całe to bagno raz na zawsze. Jest tylko jeden problem… Cóż… w zasadzie to jest ich kilka. Twój nowy szef traktuje Cię jak śmiecia, twoja żona to wysysająca pieniądze pijawka z piekła rodem, a lokalna mafia chce zobaczyć twoją głowę na srebrnej tacy. Jesteś niewinny, ale obchodzi to tylko i wyłącznie ciebie. Teraz musisz powycierać się po najgorszych zakamarkach tego miasta, aby dowiedzieć się, kto Cię wrobił. Im więcej brakujących poszlak znajdziesz, tym bliższy będziesz odkrycia prawdy. Uważaj jednak, aby nie nastąpić komuś na odcisk. Pewne sprawy wygodniej po prostu przemilczeć – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać Beat Cop za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.