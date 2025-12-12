Pragmata wraca z datą premiery i natychmiastowym demo. The Game Awards 2025 z wyczekiwanym ogłoszeniem

W trakcie tegorocznego The Game Awards Pragmata doczekała się największego powrotu całej gali. Produkcja, o której od miesięcy nie było żadnych informacji, otrzymała nowy zwiastun, a wraz z nim konkretne szczegóły dotyczące premiery. Capcom po latach milczenia w końcu zaprezentował jasny plan, a całość potwierdziła, że projekt nie trafił do deweloperskiego piekła, jak jeszcze niedawno sugerowano.

Pragmata – niespodziewany powrót

W najnowszym materiale twórcy skupili się na przedstawieniu fragmentów rozgrywki, jednocześnie podkreślając, że prace znajdują się na finiszu. Kultowe już grafiki z przeprosinami za opóźnienia stały się symbolem niepewności wokół projektu, ale Capcom rozwiał wątpliwości jednym komunikatem: data premiery została ustalona na 24 kwietnia 2026 roku. Gra zadebiutuje jednocześnie na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, co wskazuje na szeroko zakrojoną strategię wydawniczą.