Pragmata wraca z datą premiery i natychmiastowym demo. The Game Awards 2025 z wyczekiwanym ogłoszeniem

Mikołaj Berlik
2025/12/12 01:59
Capcom zaskakuje podczas The Game Awards 2025, ujawniając powrót gry uznawanej dotąd za projekt widmo.

W trakcie tegorocznego The Game Awards Pragmata doczekała się największego powrotu całej gali. Produkcja, o której od miesięcy nie było żadnych informacji, otrzymała nowy zwiastun, a wraz z nim konkretne szczegóły dotyczące premiery. Capcom po latach milczenia w końcu zaprezentował jasny plan, a całość potwierdziła, że projekt nie trafił do deweloperskiego piekła, jak jeszcze niedawno sugerowano.

Pragmata
Pragmata

Pragmata – niespodziewany powrót

W najnowszym materiale twórcy skupili się na przedstawieniu fragmentów rozgrywki, jednocześnie podkreślając, że prace znajdują się na finiszu. Kultowe już grafiki z przeprosinami za opóźnienia stały się symbolem niepewności wokół projektu, ale Capcom rozwiał wątpliwości jednym komunikatem: data premiery została ustalona na 24 kwietnia 2026 roku. Gra zadebiutuje jednocześnie na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, co wskazuje na szeroko zakrojoną strategię wydawniczą.

Wydawca przygotował również niespodziankę, której nikt się nie spodziewał. Jeszcze w trakcie gali poinformowano, że Pragmata otrzymuje natychmiast dostępne demo. Wersja demonstracyjna pojawiła się na Steamie i pozwala sprawdzić, jak faktycznie wygląda rozgrywka. To istotna zmiana po latach niejasnych, krótkich materiałów, które jedynie napędzały spekulacje na temat charakteru produkcji.

Wraz z ujawnieniem terminu startują również zamówienia przedpremierowe.

Mikołaj Berlik
