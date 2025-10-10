Little Nightmares 3 debiutuje na PC i konsolach. Zobaczcie premierowy zwiastun

Po raz pierwszy fani serii Little Nightmares nie będą musieli stawiać czoła koszmarom w pojedynkę.

Wczoraj informowaliśmy, że Little Nightmares 3 podzieliło recenzentów. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na PC i konsolach. Nic więc dziwnego, że Bandai Namco postanowiło odpowiednio uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun nowej odsłony serii Little Nightmares.

Premierowy zwiastun Little Nightmares 3 przypomina o sile przyjaźni

Premierowy zwiastun Little Nightmares 3 przypomina, że tym razem gracze nie będą musieli stawiać czoła koszmarom samotnie. Trzecia odsłona jako pierwsza w historii serii zaoferuje bowiem tryb sieciowej kooperacji. Użytkownicy, którzy nie posiadają grających znajomych, będą natomiast mogli liczyć na wsparcie towarzysza sterowanego przez SI.