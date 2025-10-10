Zaloguj się lub Zarejestruj

Little Nightmares 3 debiutuje na PC i konsolach. Zobaczcie premierowy zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2025/10/10 16:40
Po raz pierwszy fani serii Little Nightmares nie będą musieli stawiać czoła koszmarom w pojedynkę.

Wczoraj informowaliśmy, że Little Nightmares 3 podzieliło recenzentów. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na PC i konsolach. Nic więc dziwnego, że Bandai Namco postanowiło odpowiednio uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun nowej odsłony serii Little Nightmares.

Little Nightmares 3
Little Nightmares 3

Premierowy zwiastun Little Nightmares 3 przypomina o sile przyjaźni

Premierowy zwiastun Little Nightmares 3 przypomina, że tym razem gracze nie będą musieli stawiać czoła koszmarom samotnie. Trzecia odsłona jako pierwsza w historii serii zaoferuje bowiem tryb sieciowej kooperacji. Użytkownicy, którzy nie posiadają grających znajomych, będą natomiast mogli liczyć na wsparcie towarzysza sterowanego przez SI.

Uwięzieni w Spirali, serii niepokojących miejsc, Low i Alone muszą współpracować, aby przetrwać w niebezpiecznym świecie pełnym złudzeń. Podczas gdy biegną i szukają schronienia, próbując uciec przed jeszcze większym zagrożeniem, ich zmysły mogą ich zwieść w ciemność – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Little Nightmares 3 debiutuje dzisiaj na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Little Nightmares III – recenzja gry o wspólnym przechodzeniu przez koszmary.

Źródło:https://youtu.be/A8w6LRyikHA

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

