Little Nightmares 3 z pierwszymi recenzjami. Kooperacyjny horror podzielił krytyków

Już jutro w ręce graczy trafi Little Nightmares 3. Do sieci trafiły już pierwsze recenzje dziennikarzy z całego świata. W serwisie Metacritic średnia ocen wynosi 73/100 na podstawie 43 opinii.
Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu recenzentom, wymienia się między innymi unikatowe połączenie horroru, platformówki i akcji z łamigłówkami. Według niektórych Little Nightmares 3 oferuje dopracowaną walkę, znakomite projekty potworów, a także wciągającą fabułę. Doświadczenie z grą ma być też pełne emocji, klimatu i zachwycającego designu. Nie brakuje opinii, że tytuł stanowi godnego następcę swojego dziedzictwa.
Nie wszyscy jednak przyjęli Little Nightmares 3 z takim entuzjazmem. Część krytyków jest rozczarowanych i uważa, że tytuł nie dorównuje mrocznemu klimatowi poprzednich odsłon. Pojawiają się również opinie, że tempo rozgrywki jest niespójne, zagadki zbyt proste, a mechanika kooperacji zdaje się być niewykorzystana.
Na zakończenie przypomnijmy, że Little Nightmares 3 zadebiutuje już jutro – 10 października. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury naszej recenzji: Little Nightmares III - recenzja gry o wspólnym przechodzeniu przez koszmary.
Gracie jako Low i Alone, dwójka najlepszych przyjaciół od momentu spotkania w pełnym samotności koszmarze. Każde z nich posiada swój wyjątkowy przedmiot: Low ma łuk, a Alone klucz. Wspólnie sprawniej prześlizgują się przez ukryte przejścia, podciągają się ponad potężnymi przeszkodami i pilnują się nawzajem. Niezależnie od tego, czy grasz wspólnie z kimś znajomym, czy też z pomocą SI, te dwa wyjątkowe przedmioty pomogą w postępach. Okolica obfituje w podpowiedzi i możliwości, które mogą wykorzystać dzieci obdarzone bogatą wyobraźnią. Strzały Low mogą poszybować do położonych wysoko celów, przecinać liny lub zestrzeliwać latających wrogów. Klucz Alone doskonale nadaje się do miażdżenia oszołomionych wrogów, przebijania się przez bariery i manipulowania częściami olbrzymich maszyn. – brzmi opis gry.
