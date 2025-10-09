Little Nightmares 3 z pierwszymi recenzjami. Kooperacyjny horror podzielił krytyków

Gracie jako Low i Alone, dwójka najlepszych przyjaciół od momentu spotkania w pełnym samotności koszmarze. Każde z nich posiada swój wyjątkowy przedmiot: Low ma łuk, a Alone klucz. Wspólnie sprawniej prześlizgują się przez ukryte przejścia, podciągają się ponad potężnymi przeszkodami i pilnują się nawzajem. Niezależnie od tego, czy grasz wspólnie z kimś znajomym, czy też z pomocą SI, te dwa wyjątkowe przedmioty pomogą w postępach. Okolica obfituje w podpowiedzi i możliwości, które mogą wykorzystać dzieci obdarzone bogatą wyobraźnią. Strzały Low mogą poszybować do położonych wysoko celów, przecinać liny lub zestrzeliwać latających wrogów. Klucz Alone doskonale nadaje się do miażdżenia oszołomionych wrogów, przebijania się przez bariery i manipulowania częściami olbrzymich maszyn. – brzmi opis gry.