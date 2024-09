Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii na nowym materiale. Krajobrazowy gameplay przybliża świat gry

Na koniec warto dodać, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutuje 28 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Ciekawych naszej opinii na temat ostatniej odsłony serii, Like a Dragon: Infinite Wealth, zachęcamy do lektury: Recenzja Like a Dragon: Infinite Wealth – walka o to, co w życiu najważniejsze. Poniżej znajduje się omawiany w tekście gameplay.