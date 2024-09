Nowy zwiastun Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii prezentuje system walki

W zeszłym tygodniu doczekaliśmy się zapowiedzi Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. SEGA i deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio najwyraźniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa i chcą odpowiednio zaprezentować graczom wszystkie elementy wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem gameplay trailer, który pozwala przyjrzeć się systemowi walki w nadchodzącej odsłonie serii Like a Dragon.

System walki w Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bez tajemnic. SEGA opublikowała gameplay trailer

Zgodnie z zapowiedziami w Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii gracze będą mogli dynamiczne przełączać się między dwoma stylami walki, które nazwano „Wściekły pies” oraz „Pirat”. Pozwoli to użytkownikom łączyć poszczególne ataki w „wybuchowe kombinacje, sztuczki i nokauty z powietrza”. Deweloperzy zapewniają również, że kreatywność będzie nagradzaną „widowiskową akcją”.