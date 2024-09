Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zapowiedziane. Goro Majima głównym bohaterem gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutuje 28 lutego 2025 roku. Głównym bohaterem wspomnianej produkcji będzie Majima Goro. W przeciwieństwie do ostatnich odsłon serii nie będziemy mieli jednak tutaj do czynienia z RPG, a przygodową grą akcji. Na dole wiadomości znajdziecie pierwszy zwiastun nadchodzącej gry Ryu Ga Gotoku Studio.

Na koniec warto dodać, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat ostatniej odsłony serii, czyli wydanego w styczniu tego roku Like a Dragon: Infinite Wealth, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Like a Dragon: Infinite Wealth – walka o to, co w życiu najważniejsze.