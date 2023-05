Life by You na nowym zwiastunie. Szybki kurs malowania ścian i zmiany podłóg

Do sieci trafił nowy materiał promocyjny nadchodzącego rywala serii The Sims.

W najnowszym zwiastunie Life by You menedżerka ds. społeczności pokazuje narzędzie pozwalające dostosować wygląd ścian oraz podłóg. Okazuje się, że gracze otrzymają sporo możliwości i swobody, dzięki czemu każdy użytkownik powinien móc stworzyć swoje wymarzone wnętrze . Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Zgodnie z zapowiedziami Life by You ma zapewnić graczom pełną swobodę . Jakiś czas temu studio Paradox Tectonic wypowiedziało się także na temat nagości w swojej grze . Tymczasem w sieci pojawił się nowy zwiastun nadchodzącego rywala serii The Sims. Udostępniony przez deweloperów materiał promocyjny skupia się na pokazaniu, w jaki sposób użytkownicy będą mogli zmienić wygląd ścian oraz podłóg.

Wiemy, że wszystko jest lepsze z solidną dawką wyobraźni, dlatego dajemy Wam dostęp do szeregu narzędzi twórczych, które pozwolą Wam planować życie według własnego uznania... albo złamać jego podstawowe zasady! Chcemy, by gra Life by You była jednym z najbardziej modyfikowalnych i otwartych symulatorów życia, i nie możemy doczekać się ludzi, historii i dzieł, jakie stworzycie – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Life by You zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Produkcja studia Paradox Tectonic ma zadebiutować we wczesnym dostępie 12 września 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącego rywala serii The Sims.