Life by You – rywal Simsów bez przemocy i chorób. Gracze otrzymają pełną swobodę

Wincenty Wawrzyniak

Rod Humble, szef studia Paradox Tectonic, ujawnił sporo ciekawych szczegółów na temat nadchodzącego symulatora życia Life by You.

Tydzień temu odbył się specjalny pokaz, podczas którego oficjalnie zaprezentowano grę Life by You. Otrzymaliśmy wówczas gameplay oraz datę premiery we wczesnym dostępie. Wczoraj natomiast na łamach serwisu PC Gamer pojawił się interesujący wywiad z Rodem Humble, szefem studia Paradox Tectonic, które zajmuje się tworzeniem wspomnianej produkcji. Twórca ujawnił kilka ciekawych szczegółów na temat projektu. Life by You – nowe szczegóły. Brak przemocy i chorób, ogromna swoboda dla graczy Po pierwsze, Life by You ma zapewnić graczom ogromną swobodę. Humble ujawnił, że miłośnicy tworzenia modyfikacji znajdą odpowiednie narzędzia w samej grze – to dzięki nim będą mogli stworzyć to, co chcą. Możliwe będzie stworzenie konkretnego zawodu, scenariuszy czy nawet konwersacji (mieszkańcy mówią w realnie istniejących językach).

Jeżeli chcecie zrobić Expansion Pack, który będzie lepszy od naszego, to proszę bardzo. Gra jest Wasza i nie musicie nikogo pytać o zgodę na jej streamowanie, na robienie ze swoimi tworami co tylko chcecie. I taki jest właśnie nasz model biznesowy. Chcemy sprzedać taki symulator życia, o który społeczność prosiła już od dawna. Jest ich, a my chcemy im go po prostu przekazać. Otrzymamy pełną kontrolę nad swoją osobistą rozgrywką – budując okolice, decydując o tym, jak duża będzie populacja, w jakim wieku, o jakiej orientacji seksualnej czy też tożsamości płciowej.

