Twórcy Life by You: nagość w naszej grze to nie problem

Krzysztof Żołyński 0 0

Life by You to powstający konkurent nieśmiertelnego The Sims. Jego twórcy zapowiadają rewolucyjne podejście do wielu kwestii.

Paradox Interactive porwało się do rywalizacji z wiecznie żywym The Sims i wygląda na to, że mogą wygrać przede wszystkim bardziej dorosłym podejściem do wielu spraw. Jedną z nich jest nagość, która w przypadku The Sims zawsze była tematem tabu, załatwianym obrazem zakrytym pikselami. Co prawda z pomocą przychodzili modderzy, ale widać, że ekipie tworzącej Life by You chodzi o to, żeby skierować ich inwencję w inne bardziej pożyteczne obszary niż odsłanianie biustów.

W jednym z udzielonych ostatnio wywiadów dyrektor kreatywny Paradox - Rod Humble – powiedział, że Life by You będzie miało dostępną opcję włączenia nagości od momentu premiery i bez kombinowania. Standardowo opcja będzie wyłączona, ale bez problemu można ją uaktywnić w odpowiednim menu. Jak stwierdził jest możliwe częściowo dlatego, że twórcy gry są Europejczykami. Jesteśmy firmą europejską. Nasza gra nie zawiera przemocy, ale pojawia się wraz z nagością.

GramTV przedstawia:

Humble powiedział też, że chciałem, aby emocjonalne centrum tej gry było bardziej dojrzałe i szanowało inteligencję publiczności. Dlatego też w zespole panuje dyskusja jak rozwiązać temat aborcji i czy uwzględniać go w grze. Nagość w naszej grze to nie problem Gra Life by You będzie uruchomiona we wczesnym dostępie już 12 września. Już teraz wiadomo, że będzie niezwykle elastyczna, modowalna i ma dysponować imponującą liczbą narzędzi, dzięki którym każdy gracz może dostosować ją maksymalnie do swoich upodobań i stylu rozgrywki.